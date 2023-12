Mouna Noureddine parmi les lauréats du prix Salah Al-Kassab du théâtre arabe

La comédienne et actrice tunisienne Mouna Noureddine, le dramaturge égyptien Sameh Mahrane et l’acteur et metteur en scène jordano-palestinien Hakim Harb sont les lauréats de la 5e édition du prix Salah Al-Kassab de la création théâtrale arabe décerné chaque année en marge des Journées théâtrales de Carthage (JTC).

Ils succèdent ainsi à Taoufik Jebali (Tunisie), Jabbar Joudi (Irak) et Mohamed Mediouni (Tunisie) qui ont été primés lors de la précédente édition.

Le palmarès de cette 5e édition a été dévoilé, samedi 9 décembre 2023, à Tunis, en présence de l’homme de théâtre irakien Salah Al-Kassab ainsi que du fondateur et secrétaire général du prix portant son nom, son compatriote Riadh Sakran.

Mouna Noureddine, doyenne du théâtre tunisien, est née en 1937. Comédienne et actrice, elle a travaillé pour le théâtre, le cinéma et la télévision et fait partie de la Troupe de théâtre de la ville de Tunis où elle a débuté dans les années 1960 et qu’elle dirige depuis 2002.

Un hommage avait été rendu par les JTC 2021 à cette institution créée en 1955 qui constitue une référence de la vie culturelle nationale.

Il est à rappeler que l’Egyptien Sameh Mahrane était au jury de la compétition officielle des JTC 2021, présidé par Moez Mrabet qui est l’actuel directeur des JTC. Le jury avait réuni Hisham Zineddine (Liban), Kangani Alem (Togo), Lakhdhar Mansouri (Algérie) et Nizar Saïdi (Tunisie).

Notons aussi que le Jordano-palestinien Hakim Harb représente la Jordanie dans la course aux Tanits des JTC à travers une adaptation éponyme de la tragédie grecque ‘‘Mon Antigone’’.

Mouna Noureddine, Sameh Mahrane et Hakim Harb.

Créé en 2018, le prix Salah Al-Kassab est baptisé au nom du metteur en scène irakien Salah Al-Kassab et rend hommage à des pionniers du théâtre dans le monde arabe. Son fondateur Riadh Sakran a déclaré qu’«un dossier de candidature a été remis auprès de l’Unesco en vue d’inscrire le Prix Salah Al-Kassab de la création théâtrale arabe sur la liste du patrimoine mondial».

Salah Al-Kassab constitue la mémoire vivante des JTC, un rendez-vous auquel il assiste depuis sa création en 1983. Il a ainsi été présent durant les 24 éditions étalées sur une période de 40 ans.

Cet homme de théâtre et académicien a enseigné la mise en scène à la Faculté des Beaux arts de Bagdad. Il est auteur de plusieurs ouvrages et lauréat de divers prix dans des manifestations culturelles en Irak et à l’étranger.

Les JTC ont démarré le 2 décembre et le palmarès de la compétition officielle et des prix parallèles sera dévoilé ce soir lors d’une cérémonie officielle qui aura lieu au Théâtre municipal de Tunis.