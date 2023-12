Journées théâtrales de Carthage : La 24e édition officiellement ouverte (Photos)

La 24e édition des Journées théâtrales de Carthage (JTC 2023), a été officiellement déclarée ouverte dans la soirée de ce samedi 2 décembre 2023 à Tunis, sous le slogan «Le théâtre .. La vie»

Le coup d’envoi des JTC qui se dérouleront jusqu’au 10 décembre 2023, a été donné au Théâtre municipal de Tunis avec le spectacle en plein air « Finale », cette édition coïncidant avec la célébration des 40 ans du Théâtre National (1983), proposera des spectacles variés venus de 28 pays, des conférences et des ateliers de formation, en plus de l’inauguration du premier marché du théâtre, visant à promouvoir la production théâtrale et à suivre les évolutions du théâtre mondial.

«En cette période mondiale marquée par des défis humanitaires majeurs, où nos frères palestiniens endurent diverses formes d’injustice et d’abus, la 24ème édition des JTC se déroule sobrement, sans les fastes habituels lors des cérémonies d’ouverture et de clôture. Cependant, elle demeure empreinte des valeurs fondamentales de justice face à l’injustice, de culture de la vie et de pensée éclairée contre la culture de la mort et de l’obscurantisme. Ces valeurs, ancrées dans le parcours et les courants du théâtre tunisien, placent au cœur de leur essence les principes universels et la diversité de la nature humaine», a déclaré la ministre des Affaires culturelles Hayet Ketat Guermazi, à l’occasion de l’ouverture des JTC 2023.

Et d’ajouter : «La 24e édition est l’occasion de mettre en lumière les expériences accumulées et les différentes écoles qui ont contribué à façonner les créations ayant marqué et enrichi le théâtre tunisien, tant sur le continent africain que dans le monde arabe…. Elle proposera une programmation diversifiée et profondément engagée prendra vie, en parfaite résonance avec l’essence même de la création théâtrale. Ces journées seront un appel vibrant à l’engagement, à la réflexion, et à la solidarité avec les causes universelles».

Notons que cette édition accorde une place particulière à la Palestine par l’identité visuelle même du festival ainsi qu’à travers les pièces de théâtre venues dévoiler sur scène les injustices subies par le peuple palestinien tout en véhiculant leur espoir pour un avenir meilleur.

