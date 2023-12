Tunisie : Walid Ben Salah élu à la tête de l’UTPL, Hatem Mziou vice-président

A l’issue de son Assemblée générale annuelle, l’Union tunisienne des professions libérales (UTPL) a élu son nouveau président

L’UTPL (groupement des professions libérales: avocats, experts, médecins, dentistes, ingénieurs…) a ainsi annoncé la nomination de l’expert-comptable Walid Ben Salah en tant que président ainsi que celle du bâtonnier Hatem Mziou en tant que premier vice-président.

Notons que Walid Ben Salah, expert-comptable et enseignant universitaire à Institut Supérieur de Gestion de Tunis (ISG Tunis) où il a étudié, préside l’Ordre des experts comptables de Tunisie (OECT).

«Honoré d’accéder à la tête de UTPL à l’issue de son assemblée générale annuelle du 8 décembre 2023, et d’avoir à mon côté mon ami Hatem Mziou Bâtonnier des avocats, élu Vice-Président. Félicitations au Président sortant Dr Bassem Maatar et au Secrétaire Général Skander Bousnina ainsi qu’à toute l’équipe pour les efforts fournis», a commenté Walid Ben Salah en remerciant «Présidents et Bâtonniers des corporations professionnelles libérales pour leur confiance».

Y. N.