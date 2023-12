Tunisie Telecom poursuit son avancée technologique

Dans l’univers de la connectivité très haut débit (THD), Tunisie Telecom (TT) a toujours eu une longueur d’avance sur ses concurrents nationaux et c’est, tout naturellement, que l’opérateur historique a annoncé, le 11 décembre 2023 à Tunis, le lancement avec succès et en avant-première la fibre 1 giga pour les particuliers la plus rapide du pays.

Par Imed Bahri

Neuf mois après avoir été sacré produit de l’année et meilleur fibre optique pour les utilisateurs, TT poursuit ses avancées technologiques en réussissant le test pilote de sa fibre optique 1 giga auprès des 10 premiers clients résidentiels qui ont eu la possibilité de vérifier la fiabilité, la rapidité et la puissance de ce haut début pour les particuliers.

Ce test a eu lieu sur différents endroits de la république, notamment le Grand-Tunis, Sousse et Sfax, auprès de clients, d’influenceurs et de gamers pour lesquels le 10 giga change réellement le quotidien.

C’est au cours d’un événement très réussi qui s’est tenu à un hôtel au Lac 1 que le PFG de Tunisie Telecom Lassâad Ben Dhiab, à dévoilé en avant-première les résultats positifs de ces tests pilotes à un public averti de journalistes, d’influenceurs et de particuliers, clients de l’opérateur.

Œuvre de pionnier

M. Ben Dhiab a rappelé que Tunisie Telecom avait été le premier opérateur à lancer la fibre en Tunisie en 1994, puis dans les années 2000, le premier à connecter les institutions par la fibre en fournissant les services IPMPLS et, plus tard, le SDWAN pour donner des accès sécurisés, disponibles et en très haut débit aux entreprises, aux organismes publics, aux hôpitaux, aux administrations et, aujourd’hui, aux établissements scolaires à travers le projet Edunet qui connectera plus de 3000 établissements d’enseignement. Premier opérateur national à avoir installé son câble sous-marin «Hannibal» en 2008, Tunisie Telecom a également été le premier à lancer en 2012 la fibre optique avec un début allant jusqu’à 100M, et 11 ans après, il sera, sans surprise, le premier à lancer la fibre avec un débit de 1 giga pour ses clients résidentiels, qui est, rappelle-t-on, 50 fois plus important que celui offert par la XDSL.

Cette avancée ouvre la voie à des milliers d’échanges nouveaux, de perspectives professionnelles individuelles inédites. Elle permettra également de nouveaux usages domestiques pour les familles tunisiennes, Tunisie Telecom restant déterminé à contribuer aux efforts du pays en faveur de l’inclusion numérique et à rendre accessible la connectivité THD à tous les citoyens.

Cela n’aura pas été possible sans des investissements conséquents pour étendre le réseau de fibre optique de Tunisie Telecom à plus de 50 000 kilomètres, contre seulement 4 km il y a seulement 9 mois, ce qui a permis de doubler la capacité broadband de ce réseau dès 2020 et d’améliorer ainsi considérablement l’expérience pour tous les utilisateurs quel que soit leur débit. Cette bonne nouvelle intervenant à la veille de la future Coupe d’Afrique des Nations de football, à la fin de ce mois, en Côte d’Ivoire, les Tunisiens ne tarderont pas à bénéficier de ces avancées et d’apprécier la différence. D’autant que l’offre commerciale de la fibre Rapido 1 giga, baptisée Fibre Giga Rapido, sera très bientôt disponible pour les clients résidentiels de l’opérateur.

Ces avancées technologiques qui ouvrent des perspectives aux entreprises, aux particuliers et à l’économie nationale en général se poursuivent à un rythme constant, d’autant que les investissements dans ce domaine ne cessent de croître. A lui seul, Tunisie Telecom investit en moyenne quelque 70 millions de dinars chaque année pour la fibre et le réseau de transport, profitant de l’amélioration de la capacité internationale de la Tunisie qui a atteint, en cette fin 2023, 1,6T.

Accélérer la transformation numérique

«Ces réalisations marquent un tournant dans la transformation technologique de Tunisie Telecom qui construit des autoroutes futures en offrant des connexions à haut débit, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles opportunités pour les utilisateurs finaux, les partenaires commerciaux et les passionnés de technologie», a insisté M. Ben Dhia, qui a mis en exergue le programme de transformation technologique de son entreprise, en particulier dans le domaine des télécommunications mobiles.

«Tunisie Telecom a également témoigné de son engagement envers l’innovation en étant parmi les premiers à tester et migrer vers l’IPv6. La société a mis en place un contrat d’usage d’Internet avec une sécurité optimale, anticipant les besoins futurs des utilisateurs», a-t-il indiqué, tout en ajoutant que TT prépare activement le terrain pour l’avenir en généralisant la fibre optique et que cette avancée technologique renforcera la connectivité des sites radios, permettant ainsi une connectivité sécurisée et illimitée. «Tunisie Telecom se positionne comme un leader incontesté dans le secteur des télécommunications en Tunisie, en offrant des solutions technologiques de pointe et en anticipant les besoins futurs en matière de connectivité. La société continuera à jouer un rôle clé dans la transformation numérique du pays, ouvrant la voie à une ère de connectivité rapide et fiable pour tous les Tunisiens», a-t-il encore précisé, en mettant en avant le déploiement massif de la fibre optique à travers tout le pays, connectant plus de 7.000 nœuds par son seul réseau. Pour l’avenir, TT vise à offrir un accès 100% fibre aux clients résidentiels. A cet effet, près de 200.000 ports fibre optique seront disponibles d’ici la fin de l’année, avec un objectif de 500.000 ports d’ici 2025, une expansion rapide à la hauteur d’une demande exponentielle de connectivité optimale.