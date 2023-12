La Fédération tunisienne de Judo reçoit le Prix du ministre des Affaires étrangères du Japon

Le Prix du ministre des Affaires étrangères du Japon à été remis, ce mardi 12 décembre 2023, à la Fédération tunisienne de Judo, à l’ambassade du Japon en Tunisie.

A cette occasion, une cérémonie présidée par l’ambassadeur japonais Takeshi Osuga, a été organisée en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports Kamel Deguiche et du président de la Fédération Skander Hachicha qui s’est vu remettre le Prix du ministre des Affaires étrangères du Japon 2023.

Notons que le prix du ministre des affaires étrangères récompense les personnes et les organisations qui ont joué un rôle actif dans divers domaines des relations internationales et qui ont contribué de manière significative à la promotion des relations amicales entre le Japon et d’autres pays.