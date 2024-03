Ligue des champions : L’Espérance de Tunis valide son billet pour les quarts de finale

L’Espérance sportive de Tunis (EST) a validé dans la soirée, de ce samedi 2 mars 2024, son billet pour les quarts de finale de la Ligue des champions africaine.

Avec un but signé Yassine Meriah à la 23e minute, l’Espérance a remporté son match contre le club soudanais Al Hilal Omdurman, au stade Hamadi Agrebi de Radès, se qualifiant ainsi pour les quarts de finale, malgré une seconde période moins dynamique marquée par quelques occasions des deux côtés.

Les Sang et Or se qualifient à la deuxième place du groupe C, derrière les Angolais de Petro Atlético, qui ont remporté aujourd’hui leur match contre l’Etoile sportive du Sahel (ESS) sur le score de 2 buts à 0.

Y. N.