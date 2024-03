Ons Jabeur retrouve les courts de tennis à Indian Wells

La championne tunisienne de tennis Ons Jabeur va faire son retour à l’occasion du tournoi d’Indian Wells du 6 au 17 mars aux États-unis.

Éloignée des terrains à cause d’une blessure au genou qui l’a contrainte de déclarer forfait à l’Open de Dubaï, Ons Jabeur a annoncé sa reprise et retrouvera ainsi les courts pour les Masters 1000 d’Indian Wells et enchaînera, en avril, avec le tournoi de tennis de Stuttgart.

La championne tunisienne connaîtra sa première adversaire à Indian Wells, lundi soir à l’issue du tirage au sort du calendrier de la compétition.

