La Tunisie instaure des mesures tarifaires exceptionnelles pour les produits turcs

La loi de finances 2024 adoptée le 10 décembre 2023 par l’Assemblée des représentants du peuple et promulguée par le président de la république prévoit des mesures tarifaires exceptionnelles visant un certain nombre de produits importés de Turquie.

L’article qui prévoit ces mesures spécifiques a été adopté par 136 voix. Des mesures tarifaires exceptionnelles seront appliquées à plusieurs produits turcs sur une période de trois ans à compter du 1er janvier 2024. Elles seront progressivement levées au cours des deux années qui suivront leur mise en œuvre.

Le ministère du Commerce et du Développement des exportations et son homologue turc ont signé, le 3 décembre dernier, à Istanbul une décision du Conseil de partenariat tuniso-turc qui prévoit la révision de l’accord de libre-échange signé en 2004 entre les deux pays.

L’accord a été signé par le ministre Kalthoum Ben Rejeb et le ministre turc du Commerce Ömer Bolat. Trois mesures principales ont été incluses dans l’accord concernant principalement l’établissement d’une liste de produits agricoles et industriels soumis à des mesures tarifaires et la promotion des investissements turcs en Tunisie.

Il s’agit de produits industriels avec des produits similaires fabriqués localement. Les droits de douane, actuellement 0%, seront portés à un taux compris entre 27% et 37,5% (75% des droits appliqués en vertu de la législation nationale, c’est-à-dire des tarifs standards au titre de la clause de la nation la plus favorisée).

Pour les produits agricoles, l’accord prévoit des concessions unilatérales pour accroître les exportations tunisiennes vers la Turquie dans le cadre de contingents annuels en franchise de droits.

La troisième décision prévoit davantage d’investissements turcs en Tunisie et la tenue d’un forum d’investissement tuniso-turc pour aider les opérateurs économiques turcs à se familiariser avec les opportunités et projets d’investissement en Tunisie.

Le déficit commercial de la Tunisie au cours des dix premiers mois de 2023 s’élève à 15 856,6 millions de dinars (MDT), dont -2 807,7 MDT avec la Turquie. Les importations de la Tunisie en provenance de ce pays ont chuté de 23%, selon les chiffres de l’Institut national de la statistique (INS) de novembre 2023.

I. B. (avec Tap).