La Tunisie et la Turquie amendent l’accord de libre-échange de 2005

Une réunion, tenue dimanche 3 décembre 2023, à Istanbul, a porté sur une révision consensuelle de l’accord de libre-échange signé en 2004 et entré en vigueur en 2005 entre la Tunisie et la Turquie, a indiqué un communiqué publié, lundi 4 décembre, par le ministère du Commerce et du Développement des exportations.

Le nouvel accord commercial signé avec la Turquie porte sur la révision des droits de douane sur une liste de produits turcs, dans une démarche visant à réduire le déficit commercial de notre pays avec Ankara.

La signature du nouvel accord a eu lieu au terme d’une réunion présidée par le ministre turc du Commerce, Omer Bolat et son homologue tunisienne Kalthoum Ben Rejeb Guezzah «dans le cadre de la révision et du développement des accords commerciaux qui rapprochent la Tunisie des pays frères et amis», peut-on lire dans un communiqué du ministère tunisien.

Le nouvel accord fait l’objet de négociations depuis octobre 2022. L’amendement de l’ancien accord de libre-échange comprend une liste de produits industriels turcs ayant des équivalents fabriqués en Tunisie, en les soumettant à nouveau aux droits de douane pour une période de cinq ans, de sorte que les droits passent du statut actuel d’exonération totale à des taux variant entre 27% et 37,5%.

Pour le gouvernement tunisien, «tous les points litigieux ont trouvé une solution et cet important accord a été conclu par consensus entre les deux parties et conformément aux exigences de la coopération et de la concertation».

Un communiqué publié par le ministère tunisien du Commerce a indiqué que les produits agricoles feront l’objet de concessions unilatérales de la part de la partie turque, pour soutenir les exportations tunisiennes vers la Turquie sous forme de quotas annuels totalement exonérés de droits de douane.

Les deux parties se sont également engagées à œuvrer pour la réussite du Forum économique tuniso-turc, qui se tiendra au cours du premier semestre 2024 à Istanbul, soulignant que cet événement sera une occasion pour attirer davantage les investisseurs turcs dans de nombreux secteurs, tels que les industries alimentaire, textile et des composants automobiles.

Il convient de noter que la balance commerciale de la Tunisie avec la Turquie a connu un déficit jusqu’au mois d’octobre de cette année, s’élevant à plus de 770 millions de dollars US, alors que les importations turques aient baissé de 23% par rapport à la même période de l’année 2022, selon les données de l’Institut tunisien de la statistique (INS).