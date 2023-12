L’objectif du Hamas à Gaza

Quel que soit le prix à payer pour les Gazaouis eux-mêmes, pour le Hamas, la guerre a déjà atteint l’objectif de positionner Gaza comme un élément clé de la lutte de libération palestinienne et de placer cette lutte au centre de l’attention internationale.

Par Leïla Seurat *

Parmi les nombreux aspects frappants de l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre, celui qui a reçu relativement peu d’attention est le lieu.

Pendant une grande partie de la dernière décennie, la bande de Gaza n’est plus apparue comme un champ de bataille majeur pour la résistance palestinienne. Les incursions récurrentes de l’armée israélienne à Gaza, notamment l’opération «Bordure protectrice» qui a duré près de deux mois en 2014, ont enfermé le Hamas dans une posture défensive. Pendant ce temps, les défenses antimissiles de plus en plus sophistiquées d’Israël ont rendu les tirs de roquettes du Hamas depuis la bande de Gaza largement inefficaces, et le blocus de Gaza a coupé le territoire du reste du monde.

En revanche, la Cisjordanie était une zone de conflit bien plus évidente. Avec ses colonies israéliennes en expansion et ses fréquentes incursions de soldats et de colons israéliens dans les villages palestiniens, la Cisjordanie – ainsi que les lieux saints de Jérusalem – ont continuellement attiré l’attention des médias internationaux. Pour le Hamas et d’autres groupes militants, c’était là le terrain de jeu le plus approprié pour la résistance armée nationaliste palestinienne. En effet, Israël semblait le reconnaître : à la veille du 7 octobre, les forces israéliennes étaient occupées à surveiller les Palestiniens en Cisjordanie, partant du principe que Gaza ne représentait guère de menace autre que des tirs de roquettes occasionnels.

Centralité renouvelée de Gaza

Mais l’opération du 7 octobre a radicalement démenti ce point de vue. Pour lancer son raid meurtrier à l’aube, la branche militaire du Hamas basée à Gaza a fait exploser le poste frontière d’Erez avec Israël et a franchi la barrière de sécurité de Gaza en de nombreux points. En tuant plus de 1 200 Israéliens et en prenant plus de 240 otages, les attaquants anticipaient clairement une réponse militaire à grande échelle contre Gaza, une attente qui s’est confirmée dans l’offensive aérienne et terrestre d’une violence sans précédent de l’armée israélienne. À son tour, la campagne israélienne, qui a tué plus de 17 000 Palestiniens et causé d’énormes dégâts sur tout le territoire, a dominé l’attention des dirigeants mondiaux et des médias internationaux pendant des semaines. En substance, après des années passées au second plan, Gaza est devenue le cœur de la confrontation israélo-palestinienne.

La centralité renouvelée de Gaza soulève d’importantes questions sur les hauts dirigeants du Hamas. Auparavant, on pensait que le Hamas était en grande partie dirigé depuis l’extérieur du territoire par ses dirigeants situés à Amman, Damas et Doha. Mais cette compréhension est dépassée depuis longtemps. Au moins depuis 2017, lorsque Yahya Sinwar a pris la direction du Hamas à Gaza, le Hamas a connu un changement organisationnel vers Gaza lui-même. En plus de rendre le territoire plus autonome par rapport aux dirigeants extérieurs du Hamas, Sinwar a présidé à un renouveau stratégique du Hamas en tant que force combattante à Gaza. Il a notamment cherché à entreprendre une action offensive contre Israël et à relier Gaza à la lutte palestinienne plus large. Dans le même temps, il a ajusté les stratégies du mouvement pour tenir compte de l’évolution de la situation en Cisjordanie et à Jérusalem, notamment les tensions croissantes autour de la mosquée Al-Aqsa. Paradoxalement, au lieu d’isoler Gaza, le blocus israélien a en fait contribué à remettre le territoire au centre de l’attention mondiale.

Les dirigeants du mouvement

En tant qu’organisation politique et militaire, le Hamas dispose de quatre centres de pouvoir : Gaza; la Cisjordanie; les prisons israéliennes, où croupissent de nombreux hauts responsables du Hamas; et «l’extérieur» – son leadership externe. Parmi ces quatre directions, les dirigeants extérieurs, qui pilotent le bureau politique du Hamas, ont généralement exercé une influence sur la politique. En 1989, lors de la première Intifada, Israël a réprimé le Hamas, obligeant les dirigeants du mouvement à fuir vers la Jordanie, le Liban et la Syrie. Vers 2000, Damas est devenue le principal quartier général du Hamas.

Depuis leurs positions à l’étranger, ces dirigeants ont maintenu le contrôle de la branche militaire du mouvement à Gaza, connue sous le nom de Brigades Al-Qassam. Ils ont également mené des activités diplomatiques avec des dirigeants étrangers et obtenu le soutien d’un large éventail de donateurs étrangers, notamment d’associations caritatives, de donateurs privés et, après le début des processus de paix de Madrid et d’Oslo, de l’Iran.

Durant ces années, les dirigeants extérieurs étaient dominants; certains d’entre eux, comme Khaled Mechaal, président du bureau politique du Hamas, ont grandi en exil. Depuis Amman et, plus tard, Damas, Mechaal et les autres dirigeants ont décidé de faire la guerre et la paix, et les Brigades Al-Qassam dans les territoires palestiniens ont dû agir en conséquence, même si elles étaient en désaccord avec ces ordres venus de loin.

Mais la primauté des dirigeants extérieurs du Hamas a été progressivement remise en question après qu’Israël a assassiné Cheikh Yassine, le chef spirituel du mouvement, à Gaza en 2004. Plusieurs facteurs ont permis à l’organisation gazaouie d’acquérir une plus grande influence. L’une d’elles a été la victoire du Hamas aux élections de 2006 et la formation d’un gouvernement, avant et après qu’il ait pris le contrôle de la bande de Gaza en juin 2007.

Une fois qu’Israël a renforcé son blocus, les dirigeants de Gaza ont réussi à générer des revenus grâce au commerce via leur réseau clandestin de tunnels, rendant ainsi l’organisation gazaouie moins dépendante du soutien économique de la diaspora.

Le printemps arabe en général et le soulèvement syrien en particulier ont accéléré le déplacement vers Gaza. Au début de la guerre civile syrienne, les dirigeants du Hamas basés à Damas ont tenté de servir de médiateur entre le régime syrien et les insurgés sunnites. Mais ils ont refusé les injonctions iraniennes de montrer un soutien inconditionnel au président syrien Bachar Al-Assad et ont finalement décidé en février 2012 de quitter le pays. Le vice-président Moussa Abu Marzouk s’est installé au Caire; Mechaal s’est rendu à Doha, où il a vivement critiqué l’Iran et le Hezbollah, qui assiste désormais le régime d’Al-Assad. En réponse, l’Iran a suspendu son soutien financier au Hamas en deux étapes : à l’été 2012 et en mai 2013, lorsque les Brigades Al-Qassam ont combattu les forces du régime syrien et le Hezbollah lors de la bataille de Qusayr. L’Iran a réduit de moitié son aide économique au Hamas, passant de 150 millions de dollars à moins de 75 millions de dollars par an.

Autonomie croissante du Hamas

Ces tensions, combinées à la dispersion des dirigeants, ont affaibli l’organisation extérieure du Hamas. «Le départ de Syrie a beaucoup aidé les dirigeants de Gaza», a reconnu Ghazi Hamad, un haut responsable du Hamas, lorsque je l’ai interviewé à Gaza en mai 2013. «Je ne dis pas que Gaza a dépassé les dirigeants basés à l’extérieur de Gaza, mais il existe désormais un meilleur équilibre entre les deux.» Notamment, malgré la rupture en Syrie, les dirigeants de Gaza ont réussi à maintenir des liens étroits avec l’Iran. Cela était particulièrement vrai pour les hauts responsables des Brigades Al-Qassam, comme Marwan Issa, commandant adjoint de la branche militaire du Hamas à Gaza, qui se rendait à Téhéran chaque fois que cela était possible.

L’autonomie croissante de l’organisation militaire du Hamas était également évidente dans le cas de Gilad Shalit, le soldat israélien enlevé et emmené à Gaza en 2006. C’est Ahmed Al-Jabari, le chef des Brigades Al-Qassam, qui a ordonné la capture de Shalit et qui, aux côtés de Hamad, a négocié l’accord très discuté de 2011 pour la libération de Shalit. Selon l’accord, le soldat israélien a été libéré en échange de 1 027 prisonniers palestiniens détenus dans les prisons israéliennes, et de nombreux Palestiniens y ont vu une victoire majeure pour le Hamas à Gaza. Israël a assassiné Jabari un an plus tard, ouvrant une nouvelle offensive militaire contre la bande de Gaza connue sous le nom d’Opération «Pilier de Défense».

Pendant ce temps, les opérations militaires récurrentes d’Israël à Gaza ont joué leur propre rôle dans le renforcement de l’influence des Brigades Al-Qassam. Sur les lignes de front à Gaza, ces combattants pouvaient revendiquer un rôle central dans la lutte contre Israël, contrairement aux dirigeants extérieurs, de plus en plus marginalisés. Reconnaissant l’importance croissante des brigades, trois de leurs membres ont rejoint le bureau politique du Hamas en 2013, donnant à la branche armée un rôle nouveau et direct dans la prise de décision politique.

À mesure que le blocus se poursuivait, Gaza a également gagné en importance en tant que territoire symbolique et lieu de sacrifice, que les dirigeants politiques du Hamas devaient reconnaître pour renforcer leur légitimité. Par exemple, en 2012, pour commémorer le 25e anniversaire du Hamas, Mechaal, alors candidat à la réélection à la présidence du bureau politique, entre pour la première fois à Gaza, prononçant un discours dans lequel il évoque le sang des martyrs et le sacrifice des mères de Gaza «éternelle». «Je dis que je reviens ici à Gaza», a-t-il déclaré, ajoutant : «même si c’est en fait la première fois que je viens ici, parce que Gaza a toujours été dans mon cœur».

Mais c’est dans les années qui ont suivi 2017 que Gaza est devenue de plus en plus centrale pour les hauts dirigeants du Hamas. Cette année-là, Mechaal a été remplacé à la présidence du bureau politique par Ismail Haniyeh, qui était auparavant chef du Hamas à Gaza. Cette décision a ouvert la voie à des relations renforcées entre le Hamas et les Iraniens, qui traitent désormais directement avec les interlocuteurs gazaouis. Pour un certain nombre de raisons, notamment les difficultés de déplacement à destination et en provenance de Gaza, qui dépendaient de la bonne volonté égyptienne, Haniyeh a finalement déménagé à Doha en décembre 2019. Mais le départ de Haniyeh a également marqué l’arrivée au pouvoir à Gaza de Sinwar, un ancien combattant du Hamas qui avait commencé à rivaliser avec Haniyeh en influence.

Sinwar et le réarmement de la résistance

Sinwar a joué un rôle crucial dans la création de la branche militaire du Hamas dans les années 1980. Il a ensuite passé 22 ans dans les prisons israéliennes, où il a contribué à bâtir le leadership du Hamas; il a été libéré en octobre 2011 dans le cadre de l’accord Shalit. Sinwar avait une vision proactive de la lutte armée palestinienne : pour lui, seules la force offensive et l’affirmation de la puissance pouvaient ouvrir la voie à des négociations plus équitables avec Israël. Après être devenu l’homme fort du Hamas à Gaza, il a commencé à mettre cette vision en pratique. Ainsi, il a cherché à utiliser le contrôle du Hamas sur la bande de Gaza pour obtenir de nouvelles concessions d’Israël, et il a continué à développer les Brigades Al-Qassam, dont les analystes estiment qu’elles sont passées de moins de 10 000 combattants au cours de la première décennie de ce siècle à quelque 30 000 ou plus.

Dans les rangs politiques du Hamas, seul Ahmed Yousef, ancien conseiller de Haniyeh, a officiellement exprimé des réserves sur la nomination de Sinwar. Yousef craignait que trop de pouvoir de décision soit transféré vers les territoires palestiniens et estimait que les dirigeants extérieurs devraient continuer à avoir la préséance. Il craignait également que les liens étroits de Sinwar avec la branche armée du mouvement puissent jouer contre le Hamas. Selon Yousef, cela pourrait donner aux Israéliens un prétexte supplémentaire pour traiter Gaza comme un simple terrain fertile pour le terrorisme islamiste.

Mais Sinwar a rapidement prouvé qu’il pouvait obtenir des résultats. En 2018 et 2019, il a pu obtenir un relatif assouplissement du blocus israélien en orchestrant les manifestations de la Marche du retour sur les barrières de Gaza avec Israël. Le Hamas a rapidement profité de ces manifestations hebdomadaires, qui ont attiré des dizaines de milliers de Gazaouis vers la frontière pour protester contre le blocus, pour tirer des roquettes vers Israël. En réponse à cette stratégie de pression, Israël a finalement conclu une série d’accords autorisant l’ouverture limitée de plusieurs postes frontaliers ainsi que l’augmentation des fonds qatariens acheminés vers Gaza pour payer les fonctionnaires. Pourtant, de nombreux Palestiniens à Gaza et en Cisjordanie restent sceptiques à l’égard du Hamas, l’accusant d’utiliser les marches pour détourner l’attention des critiques croissantes à l’égard de son régime et d’utiliser la force uniquement pour défendre ses propres intérêts à Gaza.

En 2021, Sinwar a saisi l’opportunité de s’attaquer au problème de crédibilité du Hamas. À l’époque, Israël avait lancé une violente répression contre les Palestiniens qui protestaient contre les expulsions israéliennes de résidents palestiniens de leurs maisons dans le quartier de Sheikh Jarrah à Jérusalem-Est. Le 20 mai, après avoir lancé un ultimatum, les Brigades Al-Qassam ont tiré des milliers de roquettes sur Ashdod, Ashkelon, Jérusalem et Tel Aviv. Spontanément, les Arabes israéliens de nombreuses villes israéliennes se sont soulevés en solidarité avec les Palestiniens de Jérusalem, permettant au Hamas de renouer avec les Palestiniens hors de Gaza et de se présenter comme le protecteur de la ville sainte. Depuis, le nom d’Abu Ubaida, le porte-parole des Brigades Al-Qassam, est scandé à chaque fois que les Palestiniens manifestent à Jérusalem ou en Cisjordanie.

Il est important de noter que l’ouverture croissante des dirigeants de Gaza aux Palestiniens en dehors de Gaza s’est produite peu de temps après que Bahreïn, le Maroc et les Émirats arabes unis ont normalisé leurs relations avec Israël. En signant ces accords négociés par les États-Unis – connus sous le nom d’Accords d’Abraham – ces pays arabes ont clairement montré qu’ils étaient prêts à franchir une telle étape historique malgré la perspective imminente d’une annexion pure et simple de la Cisjordanie par Israël. Pour les Palestiniens, cela a été majoritairement considéré comme une trahison. Ainsi, au moment où les pays arabes signalaient qu’ils ne défendraient plus les Palestiniens, le Hamas à Gaza défendait la Cisjordanie et Jérusalem.

Depuis 2021, le Hamas met également un point d’honneur à agir en solidarité avec les Palestiniens face aux menaces israéliennes croissantes contre la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem, symbole national des Palestiniens. Vue dans ce contexte, l’opération du Hamas du 7 octobre – qu’il appelle le Déluge d’Al-Aqsa – s’inscrit dans la même logique d’utilisation de la force offensive pour défendre l’ensemble des territoires palestiniens. Notamment, la décision d’attaquer semble provenir de l’organisation gazaouie du Hamas et n’a pas impliqué la direction externe du mouvement.

Un contre-récit

Depuis le début de la guerre contre Israël, le Hamas a également déployé une stratégie médiatique concertée pour souligner le rôle central de Gaza dans la lutte palestinienne. Le plus important a été la capacité du groupe à communiquer avec le monde extérieur pendant les combats. Malgré la coupure d’Internet à Gaza, les intenses bombardements israéliens et la destruction des infrastructures de télécommunications à travers le territoire, le Hamas a continué à diffuser des informations depuis le champ de bataille, fournissant un contre-récit continu aux récits officiels israéliens sur la guerre. En publiant des vidéos presque quotidiennes de la destruction de chars israéliens et en contestant les affirmations selon lesquelles les hôpitaux seraient utilisés comme boucliers humains, les Brigades Al-Qassam et l’organisation du Hamas à Gaza dans leur ensemble ont contredit les affirmations israéliennes et maintenu une certaine influence sur la couverture de la guerre par les médias internationaux.

Les dirigeants extérieurs du Hamas à Doha ne semblent pas impliqués dans cette campagne d’information dictée et dirigée depuis Gaza. Contrairement aux communications du Hamas lors de l’Opération Plomb Durci, l’offensive israélienne contre Gaza en 2008 et 2009, ce n’est plus le président du bureau politique du Hamas qui commente le déroulement des événements depuis l’extérieur, mais un chef militaire – Abu Ubaida – qui est sur le terrain à Gaza même. En effet, il est devenu de plus en plus clair que Sinwar et le reste des dirigeants du Hamas à Gaza méprisent les membres du mouvement à Doha, qui vivent dans un endroit confortable et luxueux, à l’écart du conflit.

Les représentants du Hamas au Liban, en revanche, ont joué un rôle important dans la guerre de l’information actuelle. Oussama Hamdan, ancien chef du département des relations étrangères du Hamas et l’une des personnalités les plus éminentes du bureau politique, a tenu régulièrement des conférences de presse à Beyrouth pour contester les récits israéliens sur la guerre. Contrairement à d’autres personnalités du Hamas, qui craignaient que Sinwar soit trop proche des Brigades Al-Qassam, Hamdan considère la convergence des ailes civiles et militaires du Hamas comme tout à fait naturelle. Il partage également le point de vue de Sinwar selon lequel seul le recours à la force peut aider la cause palestinienne. (Dans une interview que j’ai menée avec Hamdan en 2017 à Beyrouth, il a fait une analogie avec les propres dirigeants israéliens, notant que «les dirigeants politiques d’Israël, que ce soit Netanyahou, Rabin, Barak ou Peres, étaient tous des seigneurs de guerre avant d’assumer des responsabilités politiques.»)

Dans ses déclarations, Hamdan a cherché à décrire la guerre non pas comme une bataille du Hamas mais comme une lutte générale pour la libération palestinienne, et il appelle le reste du monde à soutenir les Palestiniens contre ce qu’il appelle le projet de «l’impérialisme américano-sioniste». Selon lui, l’attaque du 7 octobre a apporté plusieurs gains aux Palestiniens : libérer les Palestiniens emprisonnés en Israël, entraîner l’armée israélienne dans une situation difficile sur le terrain et forcer l’évacuation des populations israéliennes des villes du nord frontalières du Liban et des zones entourant Gaza. Hamdan affirme que ce sont les difficultés croissantes de l’armée israélienne dans sa campagne terrestre à Gaza qui ont incité Israël à suspendre les combats et à libérer les prisonniers palestiniens en échange de certains des otages israéliens. Hamdan soutient également qu’Israël a décidé de reprendre ses opérations militaires le 24 novembre parce qu’il n’avait pas réussi à atteindre ses objectifs lors de la première phase des combats.

Le jour d’après?

Dans les semaines qui ont suivi le lancement de l’attaque du Hamas, une grande partie de l’attention internationale s’est concentrée sur le massacre sans précédent de civils israéliens. Ce que l’assaut a révélé sur les changements stratégiques au sein du Hamas lui-même a été beaucoup moins remarqué. En forçant Israël à lancer une vaste guerre à Gaza, l’opération du 7 octobre a bouleversé la conception dominante selon laquelle Gaza était un territoire libéré de l’occupation israélienne et dont le statu quo en tant qu’enclave isolée pouvait être maintenu indéfiniment. Quel que soit le prix à payer pour les Gazaouis eux-mêmes, pour le Hamas, la guerre a déjà atteint l’objectif de positionner Gaza comme un élément clé de la lutte de libération palestinienne et de placer cette lutte au centre de l’attention internationale.

En retour, pour les Palestiniens, la guerre a reconnecté Gaza à certains des traumatismes centraux de leur expérience historique. Présenté par Israël comme une mesure humanitaire d’urgence, le déplacement forcé des populations de Gaza vers l’extrémité sud de la bande côtière – ainsi que les projets évoqués au sein de l’administration Netanyahou visant à relocaliser les Gazaouis dans le désert du Sinaï – ont recadré la situation à Gaza dans le sens le plus proche. Il s’agit d’une histoire plus longue d’expulsion des Palestiniens qui s’est déroulée depuis 1948. Ces efforts actuels pour déplacer ou expulser les Gazaouis sont d’autant plus significatifs que la plupart de ceux qui sont forcés de déménager viennent de familles qui étaient déjà des réfugiés de la crise de 1948. Pour beaucoup d’entre eux – y compris des centaines de milliers de personnes qui ont refusé de quitter la partie nord de la bande de Gaza – la situation est une répétition de ces bouleversements antérieurs. Selon eux, la seule façon d’éviter le risque d’une seconde nakba (ou «catastrophe») est de rester à Gaza, quelle que soit l’ampleur des destructions.

Alors que Gaza est à nouveau soumise à des bombardements intenses après la rupture du cessez-le-feu de sept jours, Israël et les États-Unis ont discuté de divers scénarios pour le «jour d’après». Bien que les deux pays soient en désaccord sur de nombreuses questions, notamment sur la possibilité d’un gouvernement dirigé par le chef de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, qu’Israël rejette, les deux pays restent catégoriques sur l’éradication totale du Hamas. Mais cet objectif lui-même peut reposer sur une compréhension de l’organisation qui ne tient pas compte de sa réalité actuelle.

Jusqu’à présent, malgré cinq semaines d’attaque menée par l’une des armées les plus puissantes du monde – une attaque au cours de laquelle une écrasante majorité des habitants de Gaza ont été forcés de quitter leurs foyers et plus de 17 000 personnes ont été tuées – le Hamas ne montre que peu de signes d’avoir été vaincu. Non seulement il a réussi à se maintenir; elle a également affirmé son autonomie vis-à-vis des dirigeants extérieurs de l’organisation ainsi que de ses alliés arabes et de l’Iran, qui n’a pas été prévenu de l’attaque. La capacité de l’organisation gazaouie à rester une force même aujourd’hui, avec une direction très structurée, une présence médiatique et un réseau de soutien, remet sérieusement en question tous les débats actuels sur la future gouvernance de la bande de Gaza.

Pour le moment, alors que ses forces n’ont pas réussi à atteindre leurs objectifs à Gaza, Israël a intensifié ses opérations militaires en Cisjordanie par des raids quotidiens, des arrestations massives et une répression de grande ampleur. Non seulement cela soulève la perspective d’une guerre sur deux fronts après des années d’efforts israéliens pour séparer les territoires palestiniens occupés de la bande de Gaza. Cela suggère également que l’armée israélienne elle-même pourrait contribuer à faire avancer l’objectif du Hamas, qui consiste à reconnecter Gaza à la lutte plus large pour la libération palestinienne.

Traduit de l’anglais.

Source : ‘‘Foreign Affairs’’.

* Docteur en science politique (Sciences Po Paris) et chercheur associée au Centre de Recherches Internationales (Ceri, France). Auteur d’un ouvrage intitulé ‘‘Le Hamas et le monde’’.