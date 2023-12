Arrestation d’un couple pour trafic de cocaïne dans des discothèques de la banlieue nord de Tunis

La police a démantelé un réseau de trafic de drogue opérant dans des discothèques de la banlieue nord de Tunis et a arrêté un couple de dealers de cocaïne, annonce la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Dans un communiqué publié ce jeudi 14 décembre 2023, la DGSN a précisé que l’enquête a été menée par la police judiciaire et la brigade des Stups sur la base d’informations et de renseignements ayant permis de démanteler ledit réseau dirigé par un étranger «originaire d’un pays voisin» habitant à l’Ariana.

Les investigations ont révélé que les dealers opèrent essentiellement dans des discothèques de la banlieue nord de Tunis mais aussi dans des quartiers populaires à l’intsar de la Cité Helal à Tunis.

Une descente a été effectuée au domicile du chef du réseau qui a été arrêté avec sa petite amie, impliquée dans ce trafic, et la police a saisi lors de cette opération, de la cocaïne, une balance électronique, près de 6.000 dinars tunisiens et de l’argent en devises étrangères ainsi que des bijoux et des téléphones portables.

Le ministère public a ordonné la mise en détention du couple et la poursuite de l’enquête afin de mettre la main sur les autres membres du réseau.

Y. N.