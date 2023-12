Des ONG dénoncent une tentative pour étrangler la vie associative en Tunisie

Dans le communiqué ci-dessous, des associations tunisiennes et des organisations non gouvernementales actives en Tunisie expriment leur rejet catégorique de la proposition de loi concernant l’organisation des associations qu’elles considèrent comme une nouvelle tentative visant à les étrangler.

Suite à la décision du bureau de l’Assemblée des représentants du peuple du 12 octobre 2023 de transférer la proposition de loi fondamentale concernant l’organisation des associations (numéro 2023/27) à la commission des droits et des libertés, et vu que les dispositions de cette proposition représentent une menace pour la liberté de l’activité associative et une nouvelle tentative d’étrangler les associations tunisiennes et les organisations non gouvernementales actives en Tunisie et de limiter l’espace civique, les associations et organisations signataires ci-dessous expriment leurs :

– rejet catégorique de la proposition de loi susmentionnée et leur demande à l’Assemblée des représentants du peuple de la retirer immédiatement;

– attachement au décret numéro 88 de 2011 comme cadre juridique pour l’organisation des associations ;

– considération que le cadre juridique actuel énoncé par le décret 88 et autres textes applicables aux associations est suffisant pour garantir la transparence de leur activité, leur gestion et leur financement;

– attachement à la liberté et à l’indépendance de la société civile et leur rejet de toutes formes de restrictions légales et pratiques.

Organisations signataires :

1. Ligue Tunisienne pour la défense des Droits de l’Homme الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان

2. Union générale tunisienne du travail الاتحاد العام التونسي للشغل

3. Syndicat National des Journalistes Tunisiens النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

4. Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

5. Association Tunisienne des Femmes Démocrates الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

6. Beity بيتي

7. Fédération internationale pour les droits humains bureau de Tunis الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان مكتب تونس

8. Organisation Mondiale Contre la Torture المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب

9. Association Tunisienne de Sociologie الجمعية التونسية لعلم الاجتماع

10. Avocats Sans Frontières محامون بلا حدود

11. Ligue des électrices tunisiennes رابطة الناخبات التونسيات

12. Amnesty International منظمة العفو الدولية

13. Legal Agenda – Tunis المفكرة القانونية – تونس

14. Front pour l’égalité et les droits des femmesجبهة المساواة وحقوق النساء

15. Access Now أكساس ناو

16. Hope Makers Association جمعية صنّاع الأمل

17. Groupe Tawhida Beheikh مجموعة توحيدة بالشيخ

18. Association des Femmes Tunisiennes pour la Recherche et le Développement جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية

19. Tigar citoyenneté paritaire جمعية تيقار

20. Association des volontaires جمعية متطوعون

21. Association pour la promotion de l’éducation citoyenne جمعية النهوض بالتربية على المواطنة

22. Euromed droit أوروماد للحقوق

23. L’Institut danois Contre la Torture –DIGNITY المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب

24. International Commission of Jurists اللجنة الدولية للحقوقيين

25. Commission nationale de défense des libertés et de la démocratie الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية

26. Réseau Tunisien pour la Justice Transitionnelle الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية

27. Association Alkarama for rights and freedoms جمعية الكرامة للحقوق والحريات

28. Coalition Tunisienne Contre la Peine de Mort الإئتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام

29. Association Réseau Mourakiboun – جمعية شبكة مراقبون

30. Association Aswat Nisaa جمعية أصوات نساء

31. Organisation contre la Torture en Tunisie المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب

32. Damj l’association tunisienne pour la justice et l’égalité دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة

33. Association Intersection pour les droits et les libertés جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات

34. Reporters sans Fronitières مراسلون بلا حدود

35. Association Nous tous تونس تجمعنا

36. La coalition pour la Justice transitionnelle الائتلاف المدني المدافع عن العدالة الانتقالية

37. Organisation du Martyr de la liberté Nabil Barakati منظمة شهيد الحرية نبيل البركاتي ذكرى و وفاء

38. Observatoire tunisien des lieux de détention المرصد التونسي للسجون

39. Association Ibn Rushd du savoir et de la Créativité جمعية ابن رشد للفكر والابداع

40. Organisation Méditerranéenne du Développement Durable et des Droits de l’Homme المنظمة المتوسطية للتنمية المستدامة وحقوق الانسان

41. ATM جمعية مسرح الكلمة

42. Association Ambition à Enfidha جمعية الطموح بالنفيضة

43. Réseau régional des associations à Sousse الشبكة الجهوية للجمعيات بسوسة

44. Association Tunisienne Communication et Développement Association arabe des sciences politiques et juridique جمعية تونس للتواصل والتنمية

45. Association arabe pour les sciences politiques et juridique جمعية العربية للعلوم السياسية و القانونية

46. EuroMed Droits الأورومتوسطية للحقوق

47. Human Rights Watch (HRW)

48. ATP+