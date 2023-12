Gaza : Décès du cameraman Samer Abu Daqqa dans un bombardement (Al-Jazeera)

La chaîne Al-Jazeera a annoncé, dans la soirée de ce vendredi 15 décembre 2023, le décès de son cameraman Samer Abu Daqqa blessé lors de la couverture du bombardement d’une école à Khan Younès dans le sud de la bande de Gaza.

Les secouristes n’avaient pas pu l’atteindre à temps pour le prendre en charge et le transporter vers l’hôpital et il est resté piégé sur le lieu du bombardement avant de rendre l’âme, a précisé Al-Jazeera, sachant que son collègue, le journaliste Wael Al-Dahdouh a également été blessé dans cette frappe et a été secouru et transporté à l’hôpital.

A l’hôpital où son état est dit stable Wael Al-Dahdouh a affirmé que son collègue et lui même ont été visés alors qu’ils assuraient la couverture du bombardement de l’occupant israélien à Khan Younès et qu’ils accompagnaient un véhicule de secouristes, ce que le Syndicat des journalistes palestiniens a fermement dénoncé dans un communiqué.

Y. N.