Impact de la guerre de Gaza sur l’opinion tunisienne

Foreign Affairs a publié une étude d’Arab Barometer basée sur des sondages accompagnés d’une analyse sur l’impact de la guerre de Gaza sur la population arabe avec la Tunisie comme étude de cas. Le soutien à l’Amérique et à la solution à deux États diminue, mais il augmente en faveur de l’Iran et de la résistance palestinienne. La conclusion est la suivante: «Le simple fait est que la cause palestinienne demeure d’une importance vitale pour le monde arabe et qu’Israël ne peut espérer la vaincre simplement avec des bombes. Cette question n’a pas perdu de son importance pour une nouvelle génération.»

Par Michael Robbins, MaryClare Roche, Amaney A. Jamal, Salma Al-Shami et Mark Tessler

Depuis le 7 octobre, la dernière guerre entre le Hamas et Israël a coûté la vie à plus de 18 000 Palestiniens et à plus de 1 200 Israéliens. Des dizaines de milliers d’autres ont été blessés. La guerre a déplacé plus de 1,8 million de Palestiniens et laissé inconnu le sort de nombreux Israéliens; plus de 100 des personnes enlevées en Israël restent des otages. Les combats ont causé des dégâts à 15 pour cent des bâtiments de Gaza, dont plus de 100 monuments culturels et plus de 45 pour cent de toutes les unités d’habitation.

Comme de nombreux analystes l’ont déjà déclaré, la guerre à Gaza s’est répercutée dans tout le monde arabe, réaffirmant l’importance et la puissance du conflit israélo-palestinien dans l’élaboration de la politique régionale. Pourtant, il est difficile de dire exactement dans quelle mesure l’attaque a affecté les attitudes arabes – et de quelles manières particulières.

Avant et après le 7 octobre

Dans les semaines qui ont précédé l’attaque et les trois semaines qui ont suivi, notre société de recherche non partisane, Arab Barometer, a mené une enquête représentative à l’échelle nationale en Tunisie en collaboration avec notre partenaire local, One to One for Research and Polling. Par hasard, environ la moitié des 2 406 entretiens ont été réalisés dans les trois semaines précédant le 7 octobre, et l’autre moitié dans les trois semaines suivantes. En conséquence, une comparaison des résultats peut montrer – avec une précision inhabituelle – comment l’attaque et la campagne militaire israélienne qui a suivi ont changé les opinions des Arabes.

Les résultats sont frappants. Le président américain Joe Biden a récemment averti qu’Israël perdait le soutien mondial concernant Gaza, mais ce n’est que la pointe de l’iceberg. Depuis le 7 octobre, tous les pays interrogés ayant des relations positives ou chaleureuses avec Israël ont vu leurs notes favorables baisser parmi les Tunisiens. Les États-Unis ont connu la baisse la plus forte, mais les alliés de Washington au Moyen-Orient qui ont noué des liens avec Israël au cours des dernières années ont également vu leur nombre d’approbations baisser. Les États qui sont restés neutres n’ont quant à eux connu que peu de changements. Et les dirigeants iraniens, ardemment opposés à Israël, ont vu leurs chiffres favorables augmenter. Trois semaines après les attentats, le guide suprême iranien Ali Khamenei jouit d’une cote de popularité égale, voire supérieure, à celle du prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane, connu sous le nom de MBS, et du président émirati Mohammed ben Zayed, connu sous le nom de MBZ.

La Tunisie n’est qu’un pays du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, une région aux grandes différences, et cette enquête ne peut pas tout dire aux experts sur ce que pensent et ressentent les habitants de la région. Mais la Tunisie est aussi proche d’un baromètre qu’on pourrait l’imaginer. Dans les précédentes enquêtes du Baromètre arabe, les Tunisiens avaient des opinions similaires à celles trouvées dans la plupart des autres pays arabes. La population est ouverte à l’Occident mais également aux autres puissances mondiales, comme la Chine et la Russie. Il est géographiquement éloigné des effets immédiats du conflit israélo-palestinien, mais il a un historique d’implication directe, notamment en abritant autrefois l’Organisation de libération de la Palestine. Les analystes et les responsables peuvent supposer sans risque que les opinions des gens ailleurs dans la région ont changé de manière similaire aux récents changements survenus en Tunisie.

Ces changements ont été spectaculaires : rarement des changements d’une telle ampleur sont observés en quelques semaines. Mais cela ne signifie pas pour autant des réactions instinctives de la part des Tunisiens. Si le peuple tunisien avait changé d’avis simplement parce qu’il soutenait les actions du Hamas, un changement majeur se serait produit dans la journée qui a suivi l’attaque et l’opinion des Tunisiens se serait alors rapidement stabilisée. Au lieu de cela, leurs opinions ont évolué petit à petit au quotidien sur une période de trois semaines, mais de manière significative sur l’ensemble de la période. En conséquence, il est fort probable que l’opinion des Tunisiens ait changé non pas en réponse à l’attaque du Hamas mais aux événements ultérieurs, à savoir le coût croissant pour les civils de l’opération militaire israélienne à Gaza. Pourtant, la guerre a certainement accru le soutien des Tunisiens aux combats palestiniens. Par rapport aux enquêtes réalisées avant l’attaque du 7 octobre, beaucoup plus de Tunisiens souhaitent aujourd’hui que les Palestiniens résolvent leur conflit avec Israël par la force plutôt que par un règlement pacifique.

L’opinion publique compte même dans les pays non démocratiques, où les dirigeants doivent s’inquiéter des manifestations, et ces changements de points de vue vont remodeler la politique dans le monde arabe – ainsi que dans le monde entier. Les États-Unis et leurs alliés régionaux auront de grandes difficultés à étendre les accords d’Abraham, qui ont normalisé les liens entre plusieurs États arabes et Israël. Washington pourrait également perdre l’avantage dans sa lutte contre une Chine montante et une Russie renaissante. Les États-Unis pourraient même constater que de nombreux alliés de longue date, tels que l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, deviennent moins amicaux à l’égard des États-Unis et plus réceptifs à l’égard de leurs rivaux alors qu’ils cherchent à éviter leur propre déclin régional. Depuis l’attaque, par exemple, les deux pays ont accueilli le président russe Vladimir Poutine pour sa première visite dans la région depuis l’invasion de l’Ukraine.

Un soutien croissant à la résistance armée

Le soutien croissant à la résistance armée pourrait également avoir des conséquences dangereuses. La guerre contre le Hamas n’a pas encore conduit à un conflit plus large, mais Israël a dû repousser les frappes du Hezbollah au Liban, et le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord dans leur ensemble sont sujets à l’instabilité. Il n’est pas difficile d’imaginer comment l’invasion actuelle pourrait prendre une tournure ou ouvrir la porte à un conflit futur. Pour stabiliser la région, Israël et ses alliés doivent donc trouver un moyen de mettre fin à cette guerre, puis s’orienter rapidement vers une résolution pacifique du conflit israélo-palestinien.

(…)

Il y a eu de nombreux changements (dans l’opinion des Tunisiens avant et après le 7 octobre, Ndlr). Mais le plus important concernait la perception des États-Unis. Dans les 1 146 entretiens réalisés avant l’attentat du 7 octobre, 40% des Tunisiens avaient une opinion positive ou plutôt positive des États-Unis, contre 56% qui avaient une opinion défavorable. Mais après le début de la guerre à Gaza, la situation a rapidement changé. À la fin de notre travail de terrain, seuls 10% des Tunisiens avaient une vision positive des États-Unis. En revanche, 87% ont une impression défavorable. Avant le 7 octobre, 56% des Tunisiens souhaitaient des relations économiques plus étroites avec les États-Unis. Trois semaines plus tard, ce chiffre était tombé à 34%. Biden n’a jamais été particulièrement populaire en Tunisie, avec un taux d’approbation de 29% avant le 7 octobre. Mais après qu’Israël a commencé sa campagne – et Biden a déclaré qu’il n’y avait «aucune condition» au soutien américain – son taux de faveur est tombé à seulement 6 points.

Bien entendu, corrélation ne signifie pas causalité. Mais dans ce cas, il est difficile de voir une explication alternative, surtout compte tenu du changement constant et quotidien de l’opinion tunisienne. La guerre a été de loin l’événement d’actualité le plus important survenu au cours de l’enquête, et d’autres réponses ont clairement montré que les Tunisiens pensaient au conflit israélo-palestinien lorsqu’ils évaluaient les États-Unis. Lorsqu’on a demandé aux Tunisiens quelles sont les politiques américaines les plus importantes pour eux au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, la résolution du conflit israélo-palestinien a augmenté de façon spectaculaire après le 7 octobre, passant de 24% à 59%. En comparaison, le nombre de Tunisiens ayant répondu «développement économique» est passé de 20% à 4%.

Jusqu’à présent, la détérioration de l’opinion à l’égard des États-Unis ne s’est pas directement traduite par des gains pour la Chine et la Russie, qui sont toutes deux restées neutres dans la guerre. Avant l’attaque du Hamas, 70% des Tunisiens avaient une vision positive de la Chine; le 27 octobre, ce chiffre avait augmenté d’un modeste 5 points. Le nombre de personnes souhaitant des relations économiques plus chaleureuses avec la Chine a chuté de 80% à 78%, dans la marge d’erreur. Avant l’attentat, 56% des Tunisiens avaient une opinion favorable de la Russie, contre 53% à la fin de notre enquête. La proportion de personnes souhaitant des liens économiques plus étroits avec Moscou est passée de 72 à 75%.

Mais certains signes donnent à penser que la Chine, au moins, pourrait obtenir un soutien plus important aux dépens des États-Unis. Lorsqu’on leur a demandé avant le 7 octobre si Pékin ou Washington avaient une meilleure politique à l’égard du conflit israélo-palestinien, un tiers des Tunisiens préféraient la politique de la Chine à celle des États-Unis. À la fin de notre sondage, ce chiffre s’élevait à 50%. (La part des Tunisiens préférant la politique américaine est passée de 13 à 14%.) Lorsqu’on leur a demandé si la Chine ou les États-Unis avaient de meilleures politiques pour maintenir la sécurité régionale, les résultats ont été similaires. Avant le 7 octobre, le nombre de personnes favorables à la politique chinoise était passé de 31 à 50%. Le pourcentage de Tunisiens préférant la politique américaine est tombé de 19 pour cent à 12 pour cent.

Une culpabilité par association

Les grandes puissances ne sont pas les seuls États que les Tunisiens perçoivent désormais différemment. L’attitude de la population envers un certain nombre de puissances régionales a également changé après le 7 octobre. Tout comme les changements d’opinion à l’égard de Washington, les changements sont largement liés à la manière dont ces États traitent Israël.

Prenons par exemple l’Arabie Saoudite. Dans la période qui a précédé l’attaque, de nombreuses spéculations circulaient selon lesquelles Riyad normaliserait ses relations avec Israël. Alors que la colère contre Israël grandissait parmi les Tunisiens dans les semaines qui ont suivi le 7 octobre, leur opinion à l’égard de l’Arabie Saoudite s’est également assombrie – le taux d’approbation du pays chutant de 73% à 59%. De même, le pourcentage de Tunisiens souhaitant des relations économiques plus étroites avec l’Arabie Saoudite est passé d’une moyenne de 71% à 61%. La cote de popularité de MBS est passée de 55% avant l’attaque à 40% le 27 octobre. Ces changements sont particulièrement notables étant donné que le président tunisien Kaïs Saïed, qui bénéficie d’une cote de popularité élevée dans son pays, entretient des liens très étroits avec MBS.

Le questionnaire ne comprenait pas de questions directes sur les Émirats arabes unis, qui ont normalisé leurs relations avec Israël en août 2020. Mais il posait des questions sur la politique étrangère de MBZ, et les résultats se sont révélés très similaires à ceux de MBS. Avant l’attaque du 7 octobre, la politique de MBZ était perçue favorablement par 49% des Tunisiens. À la fin du travail sur le terrain, ce chiffre était tombé à un tiers.

Les opinions sur la Turquie, en revanche, sont restées largement inchangées. Ankara cherche depuis longtemps à mettre en lumière le sort des Palestiniens et à faire preuve d’empathie, même si c’est en marge, et 68% des Tunisiens avaient une vision positive de la Turquie avant et après l’attaque. Les opinions sur la politique étrangère du président turc Recep Tayyip Erdogan ont diminué, passant de 54% à 47%, mais le nombre de personnes souhaitant une relation économique plus étroite avec le pays a augmenté, passant de 57% à 64%.

Pourtant, la guerre à Gaza n’a pas semblé améliorer l’opinion des Tunisiens sur la Turquie, peut-être parce que sa condamnation d’Israël était relativement limitée. Mais les dirigeants d’un pays semblent en bénéficier : ceux de l’Iran.

L’Iran a meilleure presse auprès des Tunisiens

La République islamique d’Iran est ardemment opposée à l’existence d’Israël et a applaudi l’attaque du Hamas. Dans un appel qui a sûrement trouvé un écho auprès de l’opinion publique arabe, le 17 octobre, Khamenei a appelé à la fin des bombardements sur Gaza et a qualifié les actions d’Israël de «génocide». Même si l’enquête n’incluait pas les opinions sur l’Iran lui-même, elle posait des questions sur la politique étrangère de Khamenei, et l’approbation a clairement augmenté. Avant l’attaque, seulement 29% des Tunisiens avaient une opinion favorable de sa politique étrangère. À la fin de notre enquête sur le terrain, ce chiffre s’élevait à 41%. L’augmentation du soutien a été la plus notable dans les jours qui ont suivi la déclaration de Khamenei le 17 octobre.

Et puis il y a Israël lui-même. Même avant l’attaque, les Tunisiens avaient une vision extrêmement défavorable d’Israël : seulement 5% des personnes interrogées évaluaient le pays de manière positive. En conséquence, le déclin du pays jusqu’à effectivement 0% n’était pas vraiment une baisse du tout. Mais les opinions sur la normalisation ont changé. La normalisation des liens avec Israël n’a jamais été populaire, mais après l’attaque, le peu de soutien existant s’est complètement dissipé. Le 7 octobre, 12% des personnes étaient favorables à la normalisation. Le 27 octobre, ce chiffre n’atteignait que 1%.

Les opinions sur le conflit israélo-palestinien ont également changé de manière importante. Avant le 7 octobre, interrogés sur leur moyen préféré pour résoudre le conflit, 66% des Tunisiens étaient favorables à une solution à deux États basée sur les frontières de 1967, tandis que 18% étaient favorables à une voie diplomatique alternative, comme un État unique avec des droits égaux pour tous ou une confédération. Seulement 6% des Tunisiens ont choisi «autre», la grande majorité d’entre eux proposant une résistance armée à l’occupation israélienne, ce qui pourrait impliquer l’élimination de l’État d’Israël. Mais à la fin de notre travail de terrain, seuls 50% des Tunisiens soutenaient la solution à deux États. Les partisans d’une solution à un État unique ou à une confédération ont perdu 7 points au total. Le gain le plus important a été la catégorie «autres», qui a augmenté de 30 points à 36%. Une fois de plus, la grande majorité de ces Tunisiens souhaitaient une résistance armée continue.

Le risque d’une plus grande violence

La Tunisie est géographiquement éloignée d’Israël, et il est peu probable que l’appétit croissant de sa population pour une résistance armée ait un impact direct sur la guerre. Mais si d’autres États arabes connaissaient des changements d’opinion similaires, les combats aux frontières d’Israël pourraient s’intensifier. Et selon toute vraisemblance, la colère contre Israël s’est encore accrue dans les pays plus proches du conflit ou dans ceux qui accueillent davantage de réfugiés palestiniens, comme la Jordanie et le Liban. Le risque d’une plus grande violence est donc sérieux. Après tout, le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord sont en proie à plus de conflits persistants que toute autre région du monde.

À mesure que les bombardements sur Gaza se poursuivent, ce risque ne fera que croître. En fait, même après la fin des combats, la région pourrait rester plus précaire. Une nouvelle génération a désormais vu les horreurs de l’occupation à la télévision et sur les réseaux sociaux, notamment des images tragiques de cadavres et de familles angoissées qu’elle n’oubliera probablement pas. Un certain pourcentage d’entre eux peuvent choisir de financer, de rejoindre ou d’aider d’une autre manière des groupes armés luttant contre l’existence d’Israël. Les hommes politiques du pays pensent peut-être que cette guerre les rendra plus sûrs, mais la sécurité d’Israël ne s’améliorera pas à cause du conflit.

Le simple fait est que la cause palestinienne demeure d’une importance vitale pour le monde arabe et qu’Israël ne peut espérer la vaincre simplement avec des bombes. Cette question n’a pas perdu de son importance pour la nouvelle génération. Malgré ce qu’ont pu penser de nombreuses capitales occidentales (et certaines capitales arabes), Israël ne sera pas en mesure de faire la paix avec ses voisins tant que les Palestiniens n’auront pas d’État. En seulement 20 jours, la vision du monde des Tunisiens a changé d’une manière qui se produit rarement, même en quelques années. Il n’existe aucune autre question dans le monde arabe à laquelle les gens se sentent autant liés individuellement et émotionnellement.

Cette intensité est particulièrement frappante compte tenu des défis intérieurs de la Tunisie. L’État a désormais un PIB par habitant inférieur à ce qu’il était avant la révolution de 2010. Et pourtant, les Tunisiens souhaitaient toujours moins d’engagement économique avec les États-Unis. Selon nos données, au 27 octobre, les Tunisiens préféraient l’engagement international sur la cause palestinienne au développement économique par une marge énorme: 59 % contre 4%.

Si Israël et les États-Unis recherchent une paix véritable avec le monde arabe – plutôt qu’une paix froide avec les régimes répressifs qui dirigent la majeure partie de celui-ci – ils doivent changer de politique. Ils doivent trouver un moyen de mettre fin à la lutte en cours entre Israéliens et Palestiniens. Et cela signifie que tous ces groupes doivent œuvrer avec diligence en faveur d’un avenir juste et digne pour le peuple palestinien : en particulier, une solution à deux États. C’est le seul moyen de changer les cœurs et les esprits des populations voisines et de mettre fin au cycle de violence qui frappe le Moyen-Orient depuis un siècle.*

Traduit de l’anglais.

Source : Foreign Affairs.

* Le titre et les intertitres sont de la rédaction.