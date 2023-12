Anthologie : Tahar Bekri dans ‘‘Turn Your Back on the night’’  

‘‘Turn Your Back on the night’’ (Tournez le dos à la nuit) est le titre d’une anthologie de dix poètes francophones d’Afrique et du Monde arabe, dont le Tunisien Tahar Bekri et le Marocain Abdellatif Laâbi, récemment parue en Inde.

Les poèmes sont traduits en anglais par les soins du poète Patrick Williamson et édités par Anthonym theantonymmag.com, qui se définit comme «un espace collaboratif global pour la littérature traduite de toutes les langues vers l’anglais ».

Les poètes traduits sont, par ordre alphabétique, Timba Bena (Cameroun), Tahar Bekri (Tunisie), Tanella Boni (Côte d’Ivoire), Bios Diallo (Mauritanie), Sylvie Kandé (Sénégal), Maurice Kamto (Cameroun), Abdellatif Laâbi (Maroc), Nimrod (Tchad), Abdoul Ali War (Mauritanie), Hervé Yamguen (Cameroun).

‘‘Turn Your Back on the night’’, Moving Words, Antonym collections, 2023, Inde.