Le poème du dimanche : ‘‘Le chemin du retour’’ de  Tanella Boni

Née en 1954, à Abidjan, en Côte d’Ivoire, Tanella Boni est poète, romancière, nouvelliste, critique littéraire et d’art. Professeure de philosophie, spécialiste d’Aristote et de Platon, elle enseigna à l’Université d’Abidjan.

Membre de nombreuses institutions académiques, comme poète, elle publia douze recueils, en France et en Côte d’Ivoire, dont certains récompensés de prix et de distinctions littéraires. Sa poésie est une interrogation philosophique, au centre de laquelle, l’être humain est invité à garder son humanité, malgré la violence et l’oppression. Le continent africain sur le front.

Quelques titres : Grains de sable, Ed. des Autres, 1993; Gorée, île de Baobab, Le Bruit des autres/Ecrits des Forges, 2004 ; Insoutenable frontière, Ed. Bruno Doucey, 2022.

Tahar Bekri

Où vas-tu de ce pas

Toi qui n’as pas fini la tâche immense

A toi réservée ici-même

Mais que veut dire ici-même

Ni un lieu ni un pays

A l’échelle humaine

Le temps est vulnérable

Il s’effrite à la seconde

Où je parle

La vie est si fragile

Qui s’efface s’évanouit

A la vitesse de l’éclair

Comment retrouver ses traces

Je n’ai pas la mesure du temps

A portée de main

Cette mesure t’a échappée à toi aussi

Elle n’existe pas

Chacun effleure son ombre

Chemin faisant

Un beau jour l’escalier s’arrête

Tu rates la montée de la dernière marche

Ton corps t’échappe en une seconde

Tu ne sais plus comment te relever

Tu ne peux imaginer que c’est la fin

De ton monde de ses bruits de ses couleurs

Un beau jour une nouvelle fenêtre

S’ouvre sur la rive où tu embarques

Tu te demandes si tu n’as jamais appris à nager

Mais tu n’as plus de voix plus de corps

C’est ton dernier rêve tout de blanc vêtu

Tu as perdu la verdure des arbres

Et la terre rougeâtre des savanes de l’enfance

Tu as perdu la chaleur du soleil au zénith

Tu ne sais plus quelle couleur porte la nuit

Mais tu gardes la clarté de ton esprit

Afin d’imaginer le chemin du retour

Extrait de Le poème n’est pas un objet perdu, Ed. Vallesse, Abidjan, 2022.

(Remerciements à l’auteure)