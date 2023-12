Israël en passe de devenir un cauchemar pour l’humanité

Les images des massacres et des dévastations perpétrés par Tsahal à Gaza et en Cisjordanie ont un impact très fort sur les consciences, même des plus fervents alliés d’Israël, incarnation violente du projet sioniste, qui est en passe de devenir un cauchemar pour l’humanité entière et surtout pour les juifs. (Illustration : Manifestation propalestinienne à Paris le 17 décembre 2023 – Ph. Abdellatif Ben Salem).

Par Elyes Kasri *

Israël est en voie de perdre définitivement son aura aussi bien pour de nombreux juifs à l’intérieur et à l’étranger qu’aux yeux du monde qui commence à voir se dissiper le brouillard de martyrologie et de propagande fondatrices du sionisme pour révéler enfin une entité coloniale raciste et une bête hideuse assoiffée de sang et de conquête par le fer et le feu.

Des enfants naturels d’Hitler

Le sionisme est en train de perdre irrémédiablement son attrait auprès des juifs et du reste du monde qui voit avec effroi les massacres commis quotidiennement à Gaza et la soif de sang et de destruction de tout un pan de la société israélienne en plus d’une classe dirigeante qui n’a rien à envier à Hitler et ses acolytes Himmler et Goebbels, ni à Franco, Pinochet ou Pol Pot.

Le soutien classique de l’opinion publique occidentale commence à vaciller sérieusement en Europe et surtout aux Etats-Unis d’Amérique avec un record historique des deux tiers (67%) des jeunes américains âgés de 18 à 25 ans qui considèrent qu’Israël est un oppresseur. D’après ce récent sondage mené par l’institut Harris Insights and Analytics et le centre des études américaines de la prestigieuse université Harvard, 51% des jeunes américains considèrent que la solution à long terme serait de confier la Palestine au Hamas.

La dépravation du peuple juif

Israël voit également se démarquer de plus en plus d’activistes et d’intellectuels juifs israéliens et étrangers dont des rescapés de l’holocauste ou leurs descendants qui refusent de cautionner le délire sanguinaire des responsables politiques et militaires et même rabbiniques d’Israël et rejettent la justification de cette dépravation par un quelconque statut particulier du peuple juif.

En tant que projet sioniste, Israël est devenu un cauchemar pour l’humanité entière et surtout pour les juifs.

Désormais, l’avenir de toute coexistence entre musulmans, juifs et chrétiens en Palestine devra être envisagé en dehors du plan de partage onusien de 1947 qui n’a mené qu’à la recrudescence sans fin de la haine et de la destruction et à un apartheid répugnant et déshumanisant.

* Ancien ambassadeur.