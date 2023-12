Maersk lance un nouveau service hebdomadaire vers le port de Tunis-Radès

En lançant un nouveau service hebdomadaire vers le port de Tunis-Radès, le logisticien Maersk cherche à réduire les temps de transit globaux et à augmenter la fiabilité de son activité.

Maersk a annoncé, mercredi 20 décembre 2023, une nouvelle solution de transport reliant le marché tunisien en pleine croissance à ses services de grande ligne à destination et en provenance de l’Europe, du Moyen-Orient et de l’Asie.

Le nouveau service hebdomadaire a démarré récemment et est exploité avec un navire roulier dédié entre le port de Rades et le port de connexion de Cagliari en Italie. De plus, le service hebdomadaire offre la meilleure connexion entre le Maroc et la Tunisie.

«Notre nouvelle offre réduit considérablement les temps de transit vers et depuis la Tunisie tout en ajoutant fiabilité et efficacité aux chaînes d’approvisionnement de nos clients sur ce marché important. Cette nouvelle solution permettra également de relier la partie Est de l’Algérie à partir de janvier 2024 avec la réouverture du port d’Annaba qui dynamisera le commerce intra-méditerranéen», a déclaré Rubén Moratinos, responsable des ventes Maghreb chez Maersk.

Le navire roulier quitte le port de Tunis-Radès (Tunisie) tous les vendredis soir, fait escale à Cagliari (Italie) le samedi et rejoint le port pivot de Tanger (Maroc) le jeudi.

Pour garantir une logistique transparente et fiable en Tunisie, Maersk a mis en place une large gamme de services à valeur ajoutée pour ses clients, notamment la disponibilité d’un entrepôt délimité, le fret aérien, le fret à chargement partiel (LCL), ainsi que des solutions de chaîne d’approvisionnement et 4PL.

D’autres services logistiques intégrés améliorant la satisfaction des clients comprennent les services douaniers, le transport intérieur, l’assurance, les services de dépôt et la logistique de la chaîne du froid.

I. B. (avec communiqué).