Tunis : Projections du film « La bague de Didon » les 22 & 23 décembre à l’IFT

L’Institut français de Tunisie (IFT) organise deux projections du premier film d’aventures et de fantasy destiné aux enfants en Tunisie et dans le monde arabe, « La Bague de Didon », réalisé par Mohamed Khalil Bahri et scénarisé par Ahmed Landolsi.

Une première projection est prévue vendredi 22 décembre 2023 à 15h et une deuxième le samedi 23 décembre à la même heure, indique l’IFT, en précisant que Billets en vente à l’accueil de l’Institut (Tarif : 6 dinars / Tarif de groupe : 4 DT / Tarif étudiants du Centre de langue : 2 DT)

Dans les salles tunisiennes depuis le 13 décembre « La Bague de Didon » raconte l’histoire de Alyssa, une jeune fille intelligente et responsable. Son grand-père est un historien spécialisé dans l’histoire de Carthage la punique, qui cachait un secret de la Reine Didon de Carthage. Suite à son décès, Alyssa va se lancer avec ses amis écoliers: Kenza, Lahlouha et Sami à la recherche de ce secret bien gardé avant qu’il ne tombe dans les mains des malfaiteurs.