Affaire «des nationalités et passeports» : Mandat de dépôt contre l’ancien cadre sécuritaire Fathi Beldi

Le juge d’instruction du Pôle judiciaire antiterroriste en charge de l’affaire dite des «nationalités et passeports» a émis, ce vendredi 22 décembre 2023, un mandat de dépôt contre l’ancien cadre sécuritaire proche du parti islamiste Ennahdha Fathi Beldi.

C’est ce qu’a indiqué la porte-parole du Pôle judiciaire antiterroriste Hanene Gaddes dans une déclaration à l’agence Tap, en précisant que Fathi Beldi a été auditionné, ce jour, et a notamment été confronté aux témois dans cette affaire.

Cette affaire d’octroi de la nationalité et de passeports tunisiens de manière illégale à des personnes, qui plus est étrangères et qui n’y avaient pas droit et dont certains étaient impliqués dans des affaires de terrorisme, a éclaté en 2021.

Plusieurs anciens cadres et anciens responsables sont poursuivis dans cette affaire à l’instar de l »ancien ministre de la Justice et dirigeant Ennahdha Noureddine Bhiri, qui a fait l’objet d’un nouveau mandat de dépôt mardi dernier.

