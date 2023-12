Tunisie : Nouveau mandat de dépôt contre Noureddine Bhiri

Le dirigeant du parti islamiste Ennahdha et ancien ministre de la Justice, Noureddine Bhiri, a fait l’objet d’un nouveau mandat de dépôt ce mardi 19 décembre 2023.

Ce mandat de dépôt a été décidé par le juge d’instruction du Pôle judiciaire antiterroriste dans le cadre de l’affaire dite des «nationalités et passeports» visant Bhiri qui a été auditionné ce jour, précise Mosaïque FM.

Rappelons que cette affaire a éclaté en 2021, concernant l’octroi de la nationalité et de passeports tunisiens de manière illégale à des personnes, qui plus est étrangères et qui n’y avaient pas droit et dont certains étaient impliqués dans des affaires de terrorisme.

Après l’ouverture de l’enquête Bhiri avait été placé en résidence surveillée en décembre 2021, décision finalement levée en mars 2022. Il a été entendu a ce propos le 17 janvier 2022 et avait été maintenu en liberté avant d’être arrêté le 13 février de cette année dans le cadre de plusieurs autres affaires.

