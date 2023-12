Tunisie : les exportations de textile et habillement en hausse de 7% (11 mois 2023)

Les exportations du secteur du textile et de l’habillement (TH) en Tunisie ont augmenté de 7%, à fin novembre 2023, par rapport à la même période de l’année écoulée, pour atteindre 8,864 millions de dinars (MDT). Le taux de couverture atteint 131%.

C’est ce qui ressort des données publiées jeudi 21 décembre 2023 par le ministère du Commerce, qui ajoute que la valeur des exportations a dépassé, à la fin novembre 2023, 25,31% celle enregistrée en à la même période en 2019 (7 074,1 MDT), soit avant la pandémie du Covid-19.

Concernant les exportations de pantalons, qui représentent 27% du secteur du textile et de l’habillement, leur valeur a enregistré une baisse de 0,88% par rapport à fin novembre 2022.

Les exportations de prêt-à-porter vers l’Union européenne (UE), principal débouché des produits industriels tunisiens, ont augmenté de 5,45% par rapport à fin novembre 2022, pour atteindre 2,106 millions d’euros. Ils représentent 80% des exportations du secteur.

Le prêt-à-porter a enregistré une baisse de 20,11% par rapport à fin novembre 2022, pour atteindre 249 400 dinars.

Source : ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie.