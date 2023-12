Néjib Chebbi : «90% des Tunisiens ont tourné le dos aux élections locales»

Le dirigeant politique Ahmed Nejib Chebbi qui a initié le Front du Salut national regroupant des partis de l’opposition, s’est exprimé, ce lundi 25 décembre 2023, sur les élections locales organisées hier en Tunisie.

Réagissant au faible taux de participation aux locales Ahmed Nejib Chebbi a indiqué lors d’une conférence de presse organisée par le FSN, que les bureaux de votes étaient clairement vides, remettant en cause les 11,66%, annoncés par l’instance supérieure indépendante pour les élections (Isie).

«Ce rendez-vous électoral est nouvel échec du projet du président de la république Kaïs Saïed… 90% des Tunisiens ont tourné le dos aux élections locales et il s’agit de la 4e fois qu’ils tournent le dos au projet politique de Kaïs Saïed à commencer par le référendum autour de la constitution, le 1er tour des législatives puis le second tour, et enfin les locales organisées hier», a-t-il lancé.

Enfin, Ahmed Néjib Chebbi a réitéré son appel pour un dialogue national pour mettre en place des réformes politiques et économiques, pour la formation d’un gouvernement de salut et pour enfin mettre en place des législatives et présidentielles, «permettant de renouveler la légitimité et la légalité constitutionnelle en Tunisie», a-t-il encore indiqué.

Y. N.