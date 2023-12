La carte d’identité biométrique sera obligatoire à partir de 15 ans

Selon la présidente de la commission des droits et libertés à l’Assemblée des représentations du peuple (ARP), Héla Jaballah, une séance de travail s’est tenue lundi 25 septembre 2023 sur le projet de loi relatif à la révision de la loi relative à la carte nationale d’identité.

Selon le projet de loi présenté, la carte actuelle sera remplacée par une carte biométrique, et elle sera obligatoire à partir de 15 ans. Elle pourra également être obtenue à 12 ans avec autorisation parentale si nécessaire

Mme Jaballah, qui intervenait par téléphone dans l’émission Ahla Sbeh sur Mosaïque FM, a expliqué que les informations seront constamment mises à jour et que la carte n’a pas de date d’expiration spécifique comme l’ancienne carte. Elle

a également expliqué que la carte biométrique contiendra une puce électronique dans laquelle seront stockées des données de base, telles que le nom, le prénom, les noms du père et de la mère, la date de naissance, le sexe, ainsi qu’une photographie et l’empreinte du pouce, en plus de données facultatives qui peuvent être placées telles que celles relatives au don d’organes et au groupe sanguin.

Mme Jaballah a annoncé que le projet de loi prévoit la suppression de la profession sur la carte d’identité et qu’il y a un accord au sein de la commission pour supprimer cet élément d’information afin d’établir la justice sociale entre tous les citoyens.

Elle a souligné que les séances et auditions sur le projet de loi sur la carte nationale d’identité se poursuivent avec toutes les parties, autres commissions parlementaires, organismes et ministères.

I. B.