L’instagrameuse Meriem Dabbegh libérée en appel

L’instagrameuse Meriem Dabbegh a comparu, dans la matinée de vendredi 19 décembre 2023, devant la Cour d’appel de Tunis, qui a rendu son verdict, ce soir dans l’affaire l’opposant à Hanene Eleuch.

Suite à quoi, son avocat Me Bilal Tazni a annoncé la libération de l’instagrameuse, initialement condamnée en première instance le 29 novembre dernier à 4 mois de prison ferme avec exécution immédiate pour diffamation et atteinte à autrui via les réseaux sociaux.

En appel, Meriem Debbagh a finalement été condamnée à un mois ferme et quittera donc la prison ce soir.

