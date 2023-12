Ça chauffe sur le front russo-ukrainien

La Russie a lancé, entre jeudi soir et vendredi matin, 28 et 29 décembre 2023, sa plus grande vague d’attaques contre des villes ukrainiennes en utilisant des centaines de missiles et de drones. Le front de l’est chauffe en plein hiver nordique…

Par Habib Glenza, à Lodz, Pologne

Les responsables ukrainiens ont déclaré que les attaques ont frappé la capitale Kiev au nord, les villes de Dnipro et Kharkiv à l’est, Lviv à l’ouest et Odessa au sud.

Le commandant de l’armée de l’air Mykola Oleshchuk a parlé de «l’attaque aérienne la plus massive» depuis le début de l’invasion russe, a rapporté l’Associated Press.

Le porte-parole de l’armée de l’air ukrainienne, Yuriy Ihnat, a déclaré : «Nous n’avons jamais vu autant de cibles touchées simultanément», a rapporté la BBC.

Volodymyr Zelenskyy, président ukrainien, a déclaré sur X que la Russie avait lancé 110 missiles sur l’Ukraine du jour au lendemain, dont des missiles à grande vitesse Kinzhal, des missiles de croisière et des drones. «La Russie a utilisé presque tous les types d’armes de son arsenal», a-t-il déclaré.

Douze tué et 75 blessés

Les missiles Kinzhal volent à grande vitesse et sont difficiles à intercepter. Même si l’Ukraine connaît un certain succès dans ce domaine, ils constituent toujours une menace lorsqu’ils sont lancés en grand nombre.

Ils sont parfois décrits comme étant «hypersoniques» – une désignation que certains experts disent qu’ils ne méritent pas. Mais ils sont clairement toujours puissants.

Au total, la Russie a lancé 158 drones et missiles lors des frappes vendredi matin, a indiqué le ministère ukrainien des Affaires étrangères sur X.

Les autorités ont indiqué que tôt vendredi matin, au moins 30 personnes avaient été tuées dans les attaques et plus de 160 blessées.

Ces attaques ont eu lieu après que l’Ukraine a fait exploser un navire de guerre russe dans le port de Feodossia, en Crimée occupée, plus tôt cette semaine.

Selon Reuters, l’une des frappes russes a laissé des personnes coincées sous les débris d’un entrepôt à Kiev, tandis qu’à Dnipro, une maternité a été touchée, mais aucun blessé n’a été signalé.

Des images non vérifiées des réseaux sociaux ont montré ce qui semble être un missile russe intercepté frappant un immeuble de grande hauteur à Kiev.

L’Ukraine s’attend depuis longtemps à une augmentation des frappes aériennes russes. Le rythme s’est ralenti à l’automne, on a considéré que la Russie cherche à conserver ses approvisionnements pour l’hiver.

Le soutien occidental à l’Ukraine commence à faiblir

Pour déjouer les attaques, l’Ukraine utilise les systèmes de défense aérienne occidentaux, même si toutes les villes ne sont pas protégées. Ceux qui disposent de défenses peuvent être submergés par des attaques massives avec de nombreuses cibles à intercepter à la fois.

Plus tôt dans la semaine, le Pentagone a signé un programme d’aide à l’Ukraine, le qualifiant de dernier qu’il puisse fournir sans l’approbation supplémentaire du Congrès.

Cela survient alors que l’on craint que le soutien occidental à l’Ukraine commence à faiblir, un précédent programme d’aide de 50 milliards de dollars étant actuellement bloqué par les républicains à la Chambre des représentants.

Un montant similaire de financement proposé par l’Union européenne est également bloqué par le veto d’un État membre, la Hongrie.

Le ministère ukrainien des Affaires étrangères a déclaré que les attaques de vendredi ont mis en évidence qu’aucune discussion sur des «cessez-le-feu», des «concessions territoriales temporaires», des «négociations» ou autres «gestes» ne mettra fin à l’agression russe.

Des «agressions épouvantables» : c’est le terme utilisé par le secrétaire général adjoint de l’Onu Mohamed Khiari à propos des frappes massives russes qui ont visé l’Ukraine vendredi. «Le secrétaire général condamne sans équivoque, dans les termes les plus forts, ces attaques effroyables perpétrées contre des villes et des villages en Ukraine», a ajouté le diplomate onusien.

Autre mauvaise nouvelle sur le front de l’est rapportée par les médias : un missile russe est tombé vendredi en Pologne. Le chargé d’affaire russe a été convoqué par le ministère polonais des affaires étrangères. Affaire à suivre…