Carte postale de Djerba : l’île aux crocodiles de Tunisie

Habituellement, ceux qui visitent une île préfèrent ne pas se faire dire que des crocodiles se cachent à proximité, mais les visiteurs de l’île du sud-est de la Tunisie ne seront probablement pas d’accord avec eux. Dans le parc Djerba Explore, 600 carnivores écailleux et autres espèces de reptiles partagent un environnement idéal.

Par Ghaya Ben Mbarek

Djerba – surnommée «l’île des rêves» – abrite la seule ferme de crocodiles du pays, qui attire énormément les Tunisiens et les touristes étrangers.

En 2002, la ferme du parc Djerba Explore, dans le sud-est du pays, a ouvert ses portes et accueille 400 crocodiles du Nil, nés à Madagascar en 1998.

L’attraction, la plus grande d’Afrique du Nord et du bassin méditerranéen, abrite aujourd’hui 600 crocodiles âgés de 2 à 25 ans.

Prendre soin des grands reptiles demande beaucoup d’efforts en raison de leur nature agressive. Certains sont connus pour tuer et même se manger entre eux.

Ils peuvent se manger entre eux

«Nous avons 600 crocodiles d’âges différents mais nous avons aussi d’autres reptiles comme des serpents, des lézards et des tortues, donc les quatre grandes familles de reptiles peuvent être vues ici», a déclaré Mohamed Belahi, guide touristique du parc, au National.

«Les crocodiles sont carnivores, et se mangent même entre eux, nous devons donc séparer les jeunes des plus âgés et également recourir à l’insémination artificielle, car il peut être risqué pour les mâles et les femelles de se mélanger», a-t-il déclaré.

Les crocodiles du Nil mesurent entre 1,5 et 2,5 m de long, bien que le plus grand puisse atteindre 5 mètres. Ils peuvent peser environ une tonne et avoir une durée de vie allant jusqu’à 80 ans.

En hiver, les crocodiles entrent en hibernation partielle à cause du froid.

«Ce sont des créatures paresseuses et elles bougent à peine même par temps chaud, mais les gens doivent savoir qu’il est très sûr de les observer dans cette ferme», a déclaré M. Belahi.

Des visiteurs émerveillés

Alors que les écoles de Tunisie partent en vacances d’hiver annuelles, les familles profitent de l’occasion pour visiter le parc avec leurs enfants. Samira, de la ville tunisienne de Sfax, lui a rendu visite avec ses enfants. «Cela [montre] un monde entier… que nous ne connaissons pas, alors nous voulions le découvrir», a-t-elle déclaré au National.

«Les gens devraient visiter Djerba au moins une fois dans leur vie. L’expérience ici rend les choses cent fois meilleures», a déclaré Mouna, qui a rendu visite au parc avec ses deux fils.

Manef et Yazid Cherni, âgés respectivement de 12 et 11 ans, sont venus du Kef, dans le nord-ouest, avec leurs parents. «Nous ne nous attendions pas à ce qu’ils [les crocodiles] soient aussi énormes – j’ai été choqué», a déclaré Manef au National alors qu’il observait les crocodiles endormis à travers une vitre.

Le défi du changement climatique

Les conditions sur l’île, avec une température annuelle moyenne de 20°C, sont idéales pour les reptiles, même si M. Balahi a déclaré au National que le changement climatique et les fluctuations météorologiques rendent son travail plus difficile car des baisses soudaines de température pourraient mettre la vie des crocodiles en danger. «Ils ont besoin de soins particuliers, a-t-il déclaré. En hiver, il devient nécessaire de chauffer les bassins dans lesquels ils nagent et d’en faire des maisons en terre cuite où ils peuvent se cacher et s’abriter si le temps devient plus froid que prévu.»

En janvier 2023, le parc Croco de la ville d’Agadir, dans le sud-ouest du Maroc, a ouvert ses portes aux visiteurs après avoir reçu 325 crocodiles du parc de Djerba.

Traduit de l’anglais.

Source : The National.