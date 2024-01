L’Union des journalistes arabes appelle à la libération de Zied El-Heni

L’Union des journalistes arabes (UJA) a exprimé sa solidarité avec le journaliste tunisien Zied El-Heni et a appelé à sa libération.

Alors que le Parquet a émis, ce lundi 1er janvier 2024, un mandat de dépôt contre Zied El-Heni, l’Union des journalistes arabes a dénoncé les poursuites le visant estimant qu’elles portent atteinte à la liberté de la Presse et d’expression.

Dans son communiqué, l’UJA a également estimé que Zied El-Heni est victime d’un harcèlement en rappelant qu’il a déjà fait l’objet de plusieurs interpellations, et dit toutefois faire confiance en la justice et l’appelle de ce fait à abandonner les poursuites contre le journaliste tunisien et chroniquer à radio IFM.

L’Union des journalistes arabes a également exprimé son soutien au Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) dans la défense des journalistes et de leurs droits.

Y. N.