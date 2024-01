Mandat de dépôt contre Zied El-Heni : Le SNJT dénonce une décision arbitraire

Le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) a dénoncé le mandat de dépôt émis, lundi 1er janvier 2024, contre le journaliste Zied El-Heni, tout en appelant à sa libération immédiate.

Dans son communiqué, le SNJT a dénoncé une décision arbitraire et injustifiée et a appelé à mettre un terme aux poursuites contre Zied El-Heni, estimant que celles-ci sont engagées sur la base de ses opinions et de ses idées.

Rappelons que Zied El-Heni est poursuivi sur la base du décret 54, suite à une déclaration à propos de la ministre du Commerce sur Radio IFM, où il travaille en tant que chroniqueur.

Plusieurs organisations et associations, notamment la Fédération internationale des journalistes (FIJ), ont exprimé leur soutien à Zied El-Heni et ont appelé à sa libération immédiate.

Y. N.