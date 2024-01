SNJT : Série de protestations pour défendre la liberté de la presse en Tunisie

Le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) a annoncé, ce mercredi 3 janvier 2024, une série de protestations afin de défendre la liberté de la presse en Tunisie et ce suite aux poursuites et aux arrestations visant les journalistes, dont Zied El-Heni qui a fait l’objet d’un mandat de dépôt lundi dernier.

Le président du SNJT Zied Dabbar a pointé du doigt une atteinte à la profession et une volonté des autorités à faire taire les journaliste en dénonçant une violation des droits et des libertés, en particulier la liberté d’expression et de la presse. Il a également rappelé qu’à ce jour, trois journalistes se trouvent derrières les barreaux, citant Zied El-Heni, Chadha Haj Mbarek et Khalifa Guesmi.

Zied Dabbar a réclamé leur libération et l’abandon des poursuites des journalistes dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions et a appelé les professionnels du secteur à s’unir afin de défendre leur profession et leur droit de l’exercer librement.

Un rassemblement sera par ailleurs organisé, le 10 janvier 2024, devant le tribunal, soit le jour l’audience de Zied El-Heni, ajourant que d’autres mouvements de protestations seront organisés dans les jours à venir à travers tout le pays.

Y. N.