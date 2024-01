Tunisie : Le journaliste Samir Sassi en garde à vue dans une affaire de terrorisme

Arrêté dans la nuit du mercredi 3 au jeudi 4 janvier 2024, le journaliste au bureau de la chaîne Al-Jazeera à Tunis Samir Sassi a été placé en garde à vue dans une affaire de terrorisme.

Le Parquet a autorisé sa mise en garde à vue pour une période de 48h, indique l’avocate Islem Hamza, ajoutant que durant cette période il ne pourra pas communiquer avec ses avocats (et ce comme le stipule la loi antiterroriste, Ndlr).

Me Mokhtar Jemai a confirmé pour sa part, dans un post publié sur Facebook dans l’après-midi de ce jeudi 4 janvier, que le journaliste est poursuivi en vertu de la loi antiterroriste.

Rappelons que Samir Sassi a été arrêté chez lui et que son domicile a été perquisitionné et son ordinateur personnel saisi, ainsi que son téléphone portable et ceux de son épouse et de ses enfants.

Y. N.