Arrestation à Tunis d’un journaliste d’Al-Jazeera

Samir Sassi, journaliste au bureau de la chaîne Al-Jazeera à Tunis, vient d’être arrêté chez lui par des agents de l’ordre. Son domicile a été perquisitionné et son ordinateur personnel saisi, ainsi que son téléphone portable et ceux de son épouse et de ses enfants.

Selon Lotfi Hajji, directeur du bureau d’Al-Jazeera à Tunis, qui a annoncé la nouvelle dans un commentaire posté sur sa page Facebook dans la nuit du mercredi 3 janvier 2023, les forces de l’ordre ayant procédé à l’arrestation n’en ont pas précisé les raisons, ni à lui ni aux membres de sa famille.