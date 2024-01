SNJT : Rassemblement pour réclamer la libération des journalistes en détention

Le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) a appelé à un rassemblement devant le Tribunal de première instance de Tunis pour réclamer la libération des journalistes en détention.

Ce rassemblement prévu à partir de 10h vise à soutenir Zied El-Heni, Chadha Hadj Mbarek et Khalifa Guesmi et appeler les autorités à les libérer, indique le Syndicat estimant que leur détention est illégale et porte atteinte à leur droit d’exercer librement leur profession

Le SNJT ajoute que ce rassemblement organisé pour défendre le secteur de la presse vise également à interpeller les autorités et les appeler à mettre fin aux lois hostiles à la liberté de la presse et d’expression.

Dans son communiqué publié ce vendredi 5 janvier 2024, le SNJT a également appelé les journalistes des médias privés ou publics qui ne pourront pas prendre part à ce rassemblement, à exprimer leur solidarité en portant le brassard rouge le 10 janvier, date de l’audience de Zied EL-Heni.

Y. N.