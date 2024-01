La Tunisie entre lumière et obscurité

La prochaine présidentielle tunisienne, en novembre prochain, est l’une des 15 élections clés à surveiller dans le monde en cette année 2024. Et pour cause : ce pays que The Economist qualifiait il y a dix ans de «lumière pour les nations arabes» pourrait bientôt sombrer dans l’obscurité.

Par Allison Meakem *

Au cours de l’été 2023, l’Union européenne (UE) a signé un accord avec la Tunisie pour réduire le flux de migrants vers ses côtes. Ce pays d’Afrique du Nord est le dernier point focal des tentatives de l’UE pour endiguer la migration en provenance des côtes méridionales de la Méditerranée. Bruxelles fournira quelque 1,1 milliard de dollars au gouvernement de Tunis, répartis en une série de tranches plus modestes, pour aider le pays à faire face à un nombre élevé de migrants, à améliorer ses défenses telles que les garde-côtes et, à terme, à empêcher les Africains d’atteindre illégalement les côtes européennes. En 2022, la Tunisie a dépassé la Libye en tant que premier pays de départ des migrants arrivant en Italie par bateau.

L’accord – dont la pérennité est déjà mise en doute au milieu de nouveaux désaccords entre Bruxelles et Tunis – est extrêmement controversé. Parce que la Tunisie est une démocratie en déclin rapide, avec à son actif un nombre toujours croissant de violations présumées des droits de l’homme. Le chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, a écrit dans un courrier électronique interne obtenu par The Guardian que «plusieurs États membres ont exprimé leur incompréhension» à l’égard de l’accord UE-Tunisie.

Une des 15 élections à surveiller dans le monde en 2024

La dernière fois que j’ai écrit sur la Tunisie, c’était en 2021, lorsque le président Kaïs Saïed a opéré une reprise en main du pouvoir que ses critiques ont qualifiée de «coup d’État». Jusqu’alors, la présidence en Tunisie – souvent considérée comme la seule réussite démocratique du Printemps arabe – n’avait été qu’un rôle cérémoniel; l’état d’urgence institué par Saïed lui permet de gouverner par décret.

En 2022, Saïed a officialisé son rôle lors d’un référendum constitutionnel qui a transformé la Tunisie d’un système hybride présidentiel-parlementaire en un système supra-présidentiel avec un pouvoir exécutif presque incontrôlé. (Ces mesures rappellent les tentatives du président turc Recep Tayyip Erdogan pour consolider le pouvoir.) Entre autres changements, le journaliste Simon Speakman Cordall a rapporté avant le vote que «la nouvelle constitution accorde au président l’immunité pendant toute la durée de son mandat et stipule qu’il ne peut pas être interrogé sur ses actions comme président.»

L’élection présidentielle tunisienne de cette année – qui devrait avoir lieu à l’automne – sera la première de ce type après les changements constitutionnels de Saïed. Depuis le dernier scrutin présidentiel de 2019 qui a porté Saïed au pouvoir en Tunisie, ce pays est passé d’une démocratie imparfaite à un régime hybride, selon l’indice de démocratie de l’Economist Intelligence Unit.

La principale figure de l’opposition du pays, Rached Ghannouchi, croupit en prison sur la base d’accusations fallacieuses qui, selon les observateurs, sont politiquement motivées. Saïed, un fervent laïc, s’en prend au parti islamiste modéré Ennahdha de Ghannouchi, qui a joué un rôle déterminant dans la récente démocratisation de la Tunisie et est devenu plus tard son plus grand bloc politique. Au milieu des pénibles délibérations parlementaires, Ennahdha n’a pas réussi à faire adopter une politique efficace, ce qui a frustré de nombreux Tunisiens. Saïed a justifié ses pouvoirs élargis en faisant allusion à ce qu’il prétend être la «machine corrompue des partis politiques établis» et l’inefficacité qu’elle entraîne, a écrit le chercheur Johannes Lang dans Foreign Policy en décembre 2022.

Bien que les mesures antidémocratiques de Saïed aient provoqué des réactions négatives et des protestations dans l’opinion publique, ce dernier a également son lot de partisans. Il est difficile d’évaluer l’approbation de Saïed, car les boycotts de l’opposition lors des récentes élections ont rendu les résultats presque comiquement déséquilibrés. Le référendum constitutionnel de 2022 a reçu près de 95% de soutien aux urnes, avec seulement 30% de participation. Aujourd’hui, certains indiquent que des membres de la base de Saïed – qui comprend de jeunes électeurs – pourraient lentement se retourner contre le président, a rapporté le journaliste Tharwa Boulifi dans Foreign Policy en février dernier.

Recul démocratique et abus contre les migrants subsahariens

Le recul démocratique est loin d’être le seul problème qui afflige la Tunisie. Les défenseurs des droits de l’homme ont également condamné le traitement réservé aux Noirs par le pays. Les autorités tunisiennes ont exercé «une violence et des abus contre les migrants d’Afrique subsaharienne», a averti Amnesty International en juillet 2023, et Saïed est allé jusqu’à épouser des versions de la théorie d’extrême droite du «grand remplacement». «De nombreux analystes de la sécurité estiment que les remarques incendiaires de Saïed sont conçues pour attiser la haine raciale à une époque d’opposition farouche à l’égard de son règne solitaire», a rapporté Nosmot Gbadamosi de FP, auteur de Africa Brief, en mars dernier.

La xénophobie bien documentée du gouvernement tunisien explique en partie pourquoi l’accord migratoire UE-Tunisie est si controversé. En plus de renforcer la sécurité des frontières tunisiennes, cet accord visait à offrir une bouée de sauvetage à un pays en proie à des difficultés économiques. La Tunisie est aux prises avec des dettes dans un contexte d’inflation galopante. Mais le gouvernement n’a pas réussi à conclure un accord avec le Fonds monétaire international (FMI), son principal créancier. Saïed, qui a rejeté un accord avec le FMI en octobre dernier, a attaqué ce dernier avec une rhétorique antioccidentale, fournissant ainsi une couverture à une crise intérieure croissante.

Avec son principal adversaire Ghannouchi – et d’autres – derrière les barreaux, la campagne de réélection de Saïed cette année pourrait finir par être une mascarade politique bien mise en scène. Conformément à ses propres réformes constitutionnelles, Saïed est éligible pour un mandat supplémentaire de cinq ans. Il lui faudra une majorité absolue pour gagner; sinon, un second tour aura lieu.

Jusqu’à présent, un seul candidat, outre Saïed, a déclaré son intention de se présenter. En novembre 2023, Olfa Hamdi, ancienne PDG de la compagnie aérienne nationale tunisienne Tunisair, a annoncé qu’elle se présenterait comme candidate de son Parti de la Troisième République. Hamdi a déclaré qu’elle visait à «construire une large coalition garantissant une transformation politique pacifique réussie».

Hamdi en demande peut-être trop. Saïed a déjà annoncé qu’il interdirait aux observateurs électoraux étrangers d’observer le vote présidentiel en Tunisie. Un pays que The Economist qualifiait il y a dix ans de «lumière pour les nations arabes» pourrait bientôt sombrer dans l’obscurité.

* Rédactrice associée à Foreign Policy. Avant de rejoindre FP, elle a travaillé pour le Global Public Policy Institute à Berlin et Deutsche Welle.

