Le sud de la Tunisie dans le Top 10 des meilleures destinations 2024 du Guide du Routard

Le Guide du Routard a présenté les meilleures destinations pour partir en vacances en 2024 en France, en Europe et dans le monde et dans lequel on retrouve le sud de la Tunisie dans le Top 10.

Sur son site, le Routard évoque notamment «Tozeur et sa magnifique palmeraie qui forme l’une des plus grandes oasis du Maghreb; une région aux paysages aussi grandioses qu’arides et désolés, comme le fascinant chott El-Djérid, immense plaine saline de 100 km où il est fréquent d’être illusionné par des mirages trompeurs».

Dans le sud tunisien, le Routard évoque également Tataouine, qui a servi de décor à la Guerre des Etoiles «et qui vaut le détour pour la route des ksour (anciens greniers) où l’on croise des forts abandonnés», sans oublier de parler des ksours ouled-Soltane, Guermessa et Haddada : «ce dernier ayant accueilli le tournage de « La Menace fantôme ». ainsi que Matmata, «un village accroché à la montagne, à quelque 600 m d’altitude, célèbre pour ses maisons troglodytes»...

Ci-dessous le top 10 des meilleures destinations en 2024 selon le Guide du Routard :

La Normandie, sur les traces des impressionnistes

La Slovénie entre Balkans et Méditerranée

La République dominicaine sous le soleil des Antilles

Montréal et les Laurentides entre nature et culture

Le Sud de la Tunisie, aux portes du désert

La Finlande, au pays des aurores boréales

La Bolivie, au coeur de l’Amérique latine

Le golfe du Morbihan, petite mer de Bretagne

Le centre du Vietnam, autour de Hué l’impériale

L’Isan, la Thaïlande hors des sentiers battus

Y. N.

Ph.Matmata © bayazed – stock.adobe.com