Test peu rassurant de la Tunisie contre la Mauritanie

Il faisait un froid de canard à Tunis; la pelouse était trempée et pleine de crevasses, à peine praticable, le public dans les gradins transis de froid, et en face, une équipe mauritanienne à la défense bien organisée et accrocheuse, mais sont-ce là des raisons suffisantes pour justifier la sortie mi-figue mi-raisin de l’équipe de Tunisie dans son premier match de préparation pour la CAN Côte d’Ivoire ? (Illustration : Ben Romdhane a été le meilleur des Aigles).

Par Imed Bahri

Non bien sûr, car même en tenant compte de toutes ces conditions peu propices à la pratique d’un bon football, les Aigles de Carthage n’ont pas montré, hier soir, samedi 6 janvier 2024, au stade Hamadi Agrebi à Radès, ce dont ils sont vraiment capables ni rassuré le public sur leur état de forme et leur état d’esprit à quelques jours du démarrage de la reine des compétitions continentales.

Le score final, 0-0, frustrant pour les Aigles de Carthage, a été célébré par leurs adversaires du jour à la fin du match comme un exploit. C’est tout dire…

Ben Romdhane au dessus du lot

Seul Mohamed Ali Ben Romdhane a tenté quelque chose en se battant becs et ongles et en défonçant la défense adverse par d’irrésistibles chevauchées à droite et des centrages millimétrés mal exploités par ses coéquipiers. Et les nombreuses balles arrêtés, mal exécutées, n’ont rien donné.

Au décompte final, deux ou trois occasions en 190 minutes, toutes effacées par le gardien mauritanien, dont une tête bien dosée de Montassar Talbi en première mi-temps. C’est trop peu, ce qui explique la colère d’une partie du public qui a sifflé les joueurs à leur retour aux vestiaires.

Montassar Talbi. Naïm Sliti. Ellyes Skhiri.

Il y a cependant un motif de satisfaction : après avoir longtemps hésité et cafouillé, Jalel Kadri semble tenir enfin son onze rentrant, à un ou deux éléments près.

La défense est bien en place avec Bechir Ben Saïd comme gardien titulaire, un axe robuste constitué de Montassar Talbi et Yassine Meriah, deux excentrés très offensifs, Wajdi Kechrida à droite et Ali Abdi à gauche, couverts par deux bons milieux récupérateurs, Ellyes Skhiri et Aissa Laidouni, qui gagneraient à mieux assurer la relance du jeu et à distiller de meilleures balles en direction de l’attaque. Toujours au milieu, Mohamed Ali Ben Romdhane a prouvé hier soir qu’il mérite une place de titulaire, avec deux autres valeurs sûres en attaque, les inusables Youssef Msakni et Haythem Jouini, dont l’abattage et la technique seront utiles à l’équipe.

Au fil des matches

Ce ne fut qu’un match de préparation et l’équipe retrouvera ses sensations et ira crescendo au fil des matches, a affirmé Slim Ben Achour, l’un des adjoints de Kadri, après la rencontre. Le second match de préparation contre le Cap Vert, le 10 janvier à Tunis, qui sera joué à huis clos à la demande du coach, permettra à ce dernier de mettre les dernières touches à l’équipe rentrante et d’essayer quelques schémas tactiques en perspective de son premier match en Côte d’Ivoire contre la Namibie, le 16 janvier. Une victoire à ce premier match sera d’autant plus décisive pour la suite que les Aigles de Carthage devront ensuite se mesurer à deux ténors du continent : le Mali et l’Afrique du Sud. Et ce ne sera pas une sinécure.

Cela dit, on aimerait bien avoir l’optimisme de Naïm Sliti qui, dans une déclaration au micro de nos confrères de la Wataniya, a tenu à rassurer le public: la Tunisie ira au moins en demi-finale de la prochaine CAN, comme elle l’a fait au cours des deux précédentes édition. On voudrait bien partager son optimisme, et y croire aussi, la Tunisie ayant souvent réussi à retrouver son rythme de croisière au fil des matches. Espérons que la copie montrée hier sera oubliée dès le coup d’envoi du prochain match et que les joueurs montreront une plus grande détermination dans leur engagement.