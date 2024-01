L’agroalimentaire tunisien au ProdExpo 2024 à Moscou

La Tunisie participera au ProdExpo 2024, grand salon international de l’alimentation et des boissons en Russie et en Europe de l’Est, prévu du 5 au 9 février 2024 à Moscou, à l’initiative du Centre de promotion des exportations (Cepex), via son bureau en Russie.

Organisé en collaboration avec l’ambassade de Tunisie à Moscou, cette participation sera l’occasion de repositionner les produits agroalimentaires tunisiens sur le marché russe et de conquérir une part de ce marché pour des produits très demandés à cette période de l’année.

Un stand de 12m2 sera aménagé pour présenter les produits tunisiens, précise le Cepex, ajoutant que cette participation inscrite dans son programme promotionnel pour 2024, offre une occasion idéale de rencontrer les directeurs d’achats d’environ 120 chaînes de supermarchés, distributeurs alimentaires et chaînes de restauration.

Rassemblant 2 000 exposants de 35 pays et quelque 68 000 visiteurs de 106 pays, Prod-Expo est l’événement majeur en Russie présentant des produits alimentaires du monde entier, des aliments et boissons essentiels aux spécialités exquises en passant par les aliments biologiques, sportifs et sains, halal, casher et produits exotiques.