CAN 2024 : La Tunisie s’incline face à la Namibie

La Tunisie a débuté la CAN 2024, ce mardi 16 janvier 2024, par une défaite surprise contre la Namibie sur le score de 0 à 1.

Les Aigles de Carthage ont raté leur entrée en lice à la CAN 2024 et n’ont montré aucune performance à la première mi-temps de ce match. A la seconde période les joueurs tunisiens ont accéléré le rythme et se sont montrés plus agressifs (60% de possession), mais sans résultats, et sont restés sous la menace namibienne, cumulant par ailleurs les fautes.

Demi-finaliste en 2019, quart de finaliste en 2022, Tunisie s’est finalement inclinée suite à un but signé Deon Hotto à la 89e, offrant ainsi à la Namibie la première victoire de son histoire à la CAN.

Les hommes de Jalel Kadri devront impérativement réagir face au Mali samedi prochain.

Y. N.