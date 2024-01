Comment la colère des Houthis contre Israël remodèle-t-elle le conflit au Moyen-Orient

Les attaques contre le Yémen par le Royaume-Uni et les États-Unis ont attisé les tensions dans une région déchirée par le conflit et la violence. La guerre peut-être menée à différents niveaux d’intensité, mais elle sera longue et coûteuse pour ses protagonistes. (Ph. Osamah Yahya—Zuma Press).

Par Patrick Wintour

L’été dernier, alors que Washington tentait discrètement d’amener l’Arabie saoudite à conclure un grand accord de normalisation de ses relations avec Israël, les diplomates à Riyad étaient beaucoup plus concentrés sur la conclusion d’un accord de paix différent sur leurs frontières sud, face à l’une des insurrections les plus réussies des temps modernes – celle dirigée par les rebelles Houthis du Yémen, également connus sous le nom d’Ansar Allah, les partisans de Dieu.

Avec un cessez-le-feu informel au Yémen et après des mois de pourparlers privés principalement négociés à Oman, le 14 septembre, une délégation houthie s’est envolée pour Riyad, où elle a rencontré le prince Khalid Bin Salman, ministre de la Défense et frère du prince héritier.

Des divergences majeures restaient à régler, mais il semblait qu’après des décennies de combats sous diverses formes, la paix allait revenir dans le pays, et en grande partie selon les conditions dictées par un groupe qui n’existait pas réellement en tant que force politique au Yémen jusqu’au début des années 2000. L’Arabie saoudite allait enfin réduire ses pertes suite à l’offensive désastreuse qu’elle avait lancée en 2015 pour repousser les Houthis.

Pourtant, 23 jours après la réunion de Riyad, le Hamas a franchi la frontière avec Israël, massacrant des Israéliens et déclenchant une série d’événements qui ont exposé [la semaine dernière] le Yémen à une attaque de deux jours lancée par des sous-marins et des navires de guerre américains et britanniques sur la mer Rouge.

Une région déchirée

Les attaques contre les bases houthies au Yémen, ainsi que l’augmentation des tensions dans une région déjà en proie à la violence, ont éloigné le Yémen d’une paix intérieure insaisissable.

Dans un pays très contrasté, deux facteurs ajoutent à la complexité d’une région déchirée par le conflit : le soutien des Houthis à la cause palestinienne et la manière dont la géographie du Yémen contribue à façonner la dynamique politique. Comme l’observe l’écrivaine Iona Craig, le Yémen est un exemple par excellence de géopolitique – le lieu où la géographie et la politique se rejoignent.

Le Yémen lui-même est peut-être relativement pauvre, mais les fruits souvent non protégés de la mondialisation occidentale passent de manière tentante sur ses côtes, jour et nuit. Près de 15% des marchandises importées en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord sont expédiées depuis l’Asie et le Golfe par voie maritime. Près de 21,5% du pétrole raffiné et plus de 13% du pétrole brut transitent par les voies navigables. Les importations et exportations asiatiques représentent environ un quart du commerce extérieur total d’Israël et transitent principalement par les routes de la mer Rouge.

Les craintes d’Israël

Israël craint depuis longtemps que l’étroitesse du détroit de Bab Al-Mandab ne représente une vulnérabilité en matière de sécurité. Pendant des décennies, elle a recherché des alliances avec des pays comme l’actuelle Érythrée pour repousser les efforts menés par l’Égypte, puis par l’Iran, visant à fermer les voies navigables au trafic israélien.

En effet, l’une des raisons pour lesquelles Israël a signé les «accords d’Abraham» avec les Émirats arabes unis en 2020 était le propre réseau de sécurité maritime des Émirats arabes unis, englobant Djibouti, l’Érythrée, le Somaliland, ainsi que l’île de Perim et l’archipel de Socotra au Yémen.

Les Houthis, pour leur part, cherchent à devenir une puissance navale. En octobre 2016, ils ont commencé à utiliser comme base le port stratégique de Hodeidah, récemment occupé, sur la côte ouest du Yémen. Ils ont tiré à deux reprises sur l’USS Mason en guise de réaction contre le soutien aérien américain aux Saoudiens. En janvier 2017, les Houthis ont abandonné le lancement de missiles balistiques et de drones au-dessus de la frontière terrestre en direction de Riyad et ont plutôt envoyé trois bateaux-suicides. Ils ont également tenté d’exploiter les voies navigables.

«Si les agresseurs continuent de pousser vers Hodeidah et si la solution politique se heurte à un mur, certains choix stratégiques seront considérés comme un point de non-retour, notamment le blocage de la navigation internationale dans la mer Rouge», a déclaré le chef du conseil politique des Houthis, Saleh Al Samad, en avertissant : «Des navires passent dans nos eaux tandis que notre peuple meurt de faim.»

Israël, pour sa part, s’est rendu compte que l’Iran, avec sa marine sophistiquée, commençait à entraîner les Houthis à utiliser des bateaux, des drones et des missiles pour perturber le trafic lié à Israël, notamment en fournissant des machines capables de détecter l’origine d’un navire. À mesure que les Houthis remportaient de nouvelles victoires, le soutien de Téhéran augmentait.

Il était évident aux yeux des Israéliens qu’en 2019, Abdul-Malik Al-Houthi, le leader Houthi, orientait de plus en plus son discours contre Israël et niait les affirmations du Premier ministre Benjamin Netanyahu selon lesquelles l’Iran avait commencé à fournir des missiles de précision au Yémen. Il a déclaré : «Notre peuple n’hésitera pas à déclarer le jihad contre l’ennemi israélien et à porter les coups les plus sévères contre les cibles sensibles de l’ennemi s’il s’implique dans des actes stupides contre notre peuple. Notre position hostile contre Israël est fondée sur des principes humains, moraux et religieux.»

Maysaa Shuja Al-Deen du Centre d’études stratégiques de Sanaa déclare : «Les menaces des Houthis contre les navires israéliens ne sont pas une excuse ou une tentative pour détourner l’attention de leurs propres échecs. C’est profondément ancré dans leur idéologie. Ils parlent de maudire les Juifs et de mort pour l’Amérique. Leur fondateur, Hussein Al-Houthi, a commencé ses conférences à l’époque du 11 septembre et de l’invasion américaine de l’Irak, et il s’agissait essentiellement d’un choc des civilisations. Il s’agit d’un conflit entre musulmans et chrétiens, d’un conflit religieux et non d’un nationalisme arabe.»

Une fois que la crise à Gaza a éclaté, les Houthis ont d’abord tiré des missiles inefficaces vers la ville portuaire israélienne d’Eilat, insistant sur le fait qu’ils n’y renonceraient que lorsque Israël autoriserait l’aide humanitaire à entrer à Gaza. Mais profitant du territoire qu’ils avaient conquis depuis 2014, leurs tactiques ont rapidement évolué vers une campagne d’attaques surprises contre le transport maritime qui a semé le chaos dans les chaînes d’approvisionnement mondiales.

Une guerre longue et coûteuse

Depuis au moins le 12 novembre, selon le Centre de Sanaa, «les forces houthies entraînent des recrues pour les équipes d’assaut amphibie, avec des exercices comprenant des lancements de missiles simulés ciblant des navires leurres et des simulations de raids navals. Ils ont également progressivement élargi leurs cibles, passant des navires battant pavillon israélien aux navires faisant du commerce avec Israël.»

Al-Deen affirme que la réponse positive au niveau national ne fera qu’encourager les Houthis: «Les Yéménites sont pro-palestiniens, et ce sentiment a atteint des niveaux sans précédent au cours des trois derniers mois.» Là où d’autres groupes ont hésité, les Houthis ont fait preuve d’audace, tout en produisant des vidéos de propagande comme un hélicoptère arborant un drapeau palestinien atterrissant sur le pont du Galaxy Leader, un cargo naviguant dans la mer Rouge.

Les Houthis étaient particulièrement fiers lorsqu’un intervieweur de la BBC a demandé à Mohammed Ali Al-Houthi, membre du Conseil suprême des Houthis, pourquoi ils jugeaient bon d’intervenir en Palestine «à des kilomètres et des kilomètres de là». Il a répondu : «Quant à Biden, est-il un voisin de Netanyahu ? Vivent-ils dans le même appartement, le président français habite-t-il au même étage et le Premier ministre britannique dans le même immeuble ?»

Abdulghani Al-Iryani, également du Centre de Sanaa, affirme : «Le camp anti-Houthi au Yémen est abasourdi. Les quelques déclarations faites contre les Houthis depuis le début de leur opération de soutien à la Palestine ont été sévèrement critiquées par l’opinion yéménite. Ce sentiment est exprimé dans une phrase courante : ‘‘Mon frère et moi sommes contre notre cousin, et mon cousin et moi sommes contre l’étranger. ’’Les citoyens de tous bords ont exigé que les porte-parole des groupes anti-Houthis se taisent».

En effet, certains dirigeants Houthis ont déjà contacté leurs opposants politiques de longue date au sein du parti Islah pour voir s’ils feraient cause commune contre Israël.

Al-Deen insiste sur le fait que les Houthis ne se laisseront pas dissuader par les attaques occidentales mais les considéreront comme un cadeau, voire comme un sergent recruteur. «Ils ont passé des années à combattre les Saoudiens, assumant les pertes. Il ne s’agit pas d’une armée classique dotée de bases militaires statiques. Les milices changent les règles de la guerre et, avec l’aide de l’Iran, elles disposent désormais de la capacité et de l’expertise nécessaires pour fabriquer des drones à l’intérieur du pays. Les États-Unis et le Royaume-Uni ont longuement prévenu que cela allait se produire, il n’y a donc eu aucun élément de surprise», dit-elle

Selon elle, la semaine dernière «fera croire aux Houthis qu’ils ne sont plus des acteurs locaux mais des acteurs régionaux légitimés à part entière pour affronter directement l’Amérique». Elle dit qu’elle voit même les Houthis tirer des missiles vers Bahreïn, le seul pays arabe qui a soutenu les frappes aériennes pour défendre la liberté de navigation.

Farea Al-Muslimi, du programme Chatham House pour le Moyen-Orient, prévient : «Les Houthis sont bien plus avisés, préparés et bien équipés que ne le pensent de nombreux commentateurs occidentaux. Leur imprudence et leur volonté d’escalade face à un défi sont toujours sous-estimées. »

Ils savent également que l’alliance militaire navale qui soutient l’Amérique est mince. L’Égypte, malgré les revenus tirés du canal de Suez, a refusé de soutenir les frappes aériennes américaines. Aucun pays arabe, à l’exception peut-être des Émirats arabes unis, n’a le courage de défier la vision des Houthis. L’Arabie Saoudite craint que son ticket de sortie du Yémen soit détruit.

L’assaut par missiles peut être considéré par l’Occident comme la seule option, mais il aura un coût. Les drones Houthis sont bon marché. En revanche, les Français dépensent près d’un million d’euros pour chaque missile Aster 15 utilisé par les Français et les Britanniques pour repousser les drones Houthis.

Cela pourrait être une guerre longue et coûteuse, peut-être menée à différents niveaux d’intensité.

Traduit de l’anglais.

Source : The Guardian.