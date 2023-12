Emirats-Israël : une route terrestre pour éviter les attaques des Houthis

Un journal hébreu a révélé un accord entre les Émirats arabes unis et Israël, stipulant l’établissement d’un pont terrestre entre les ports de Haïfa et de Dubaï, pour «contrer la menace des Houthis» yéménites qui pèse sur les navires traversant la mer Rouge.

Le journal Maariv a rapporté, mardi 5 décembre 2023, qu’à la lumière de la guerre en cours dans la bande de Gaza, un accord a été signé avec la société de services logistiques basée aux Émirats arabes unis, BuriTrans, qui travaille en coopération avec la société émiratie DP World, en vertu duquel un pont terrestre sera exploité pour transporter des marchandises, sur une route reliant Dubaï, l’Arabie Saoudite et la Jordanie au port de Haïfa et vice versa.

Il est prévu, ajoute le journal hébreu, que le passage terrestre, qui a reçu l’approbation du ministère de la Défense et du gouvernement israéliens, permettra d’économiser 80% du temps sur la route maritime, et offrira une alternative plus rapide au passage par le canal de Suez. Canal, et parvenir à une solution aux problèmes de sécurité maritime, à un prix compétitif.

Dans le cadre de l’accord, les deux parties coopéreront dans le domaine du transport terrestre de marchandises sur l’itinéraire du «pont terrestre», afin que les agents maritimes et les prestataires de services de transport puissent utiliser la plateforme Trucknet pour simplifier le transport sur route, indique le même journal.

Le pont terrestre vise, selon Maariv, à «surmonter la menace des Houthis au Yémen en coupant les voies de navigation vers Israël».

Il ne fait pas s’attendre à un commentaire de la part des Émirats arabes unis ou d’Israël sur cette information, car les deux parties entretiennent des relations normalisées depuis août 2020, ce qui a ouvert la voie d’importants accords entre elles dans divers domaines.

Le groupe Houthi s’est engagé à plusieurs reprises à cibler les navires appartenant ou exploités par des sociétés israéliennes, «en solidarité avec la Palestine», et a appelé les pays à «retirer leurs ressortissants travaillant dans les équipages de ces navires».

Entre mi-novembre et début décembre, les Houthis ont lancé des attaques qui ont abouti au détournement du navire israélien Galaxy Leader (19 novembre), tout en ciblant trois navires commerciaux (3 décembre) et en obligeant un certain nombre de navires à changer d’itinéraires.

La compagnie maritime israélienne Zim Integrated Shipping Services a annoncé qu’elle avait modifié toutes les routes maritimes de et vers l’Asie, pour permettre à celles-ci de contourner l’Afrique, tout en évitant les attaques.

Sur les médias hébreux, ce contournement va «prolonger les routes maritimes pour une période de 30 à 50 jours, ce qui affecte grandement le prix des produits en Israël et les frais de livraison, portant un coup à l’économie israélienne».

Ces développements se produisent à un moment où l’occupation israélienne poursuit son invasion de la bande de Gaza, qui a fait jusque-là plus de 16 000 morts depuis le 7 octobre.

D’après Al-Quds Al-Arabi.