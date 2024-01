Jalel Kadri: «La Tunisie essayera d’aller le plus loin possible dans cette CAN 2024»

Jalel Kadri refuse de sous-estimer les adversaires de l’équipe de Tunisie en Coupe d’Afrique des nations après que les matches d’ouverture du tournoi, pleins de surprises, ont montré qu’il n’y a pas de petites équipes en Afrique.

La Tunisie, qui a participé à 21 éditions de ce prestigieux tournoi et remporté le titre en 2004, à domicile, affronte le Mali, la Namibie et l’Afrique du Sud dans le groupe E.

Les Aigles de Carthage affronteront la Namibie lors de leur match d’ouverture ce mardi 16 janvier, avant d’affronter le Mali samedi et l’Afrique du Sud le 24 janvier.

«La Namibie est un adversaire sérieux et nous n’avons pas d’équipe facile. Les résultats des premiers tours ont montré qu’il n’y a pas de petite équipe en Afrique comme nous l’avons vu, nous devons donc leur montrer du respect et jouer de notre mieux. Les matches d’ouverture l’ont montré», a déclaré Kadri sur le site officiel de la CAF, lundi 15 janvier.

Les commentaires de l’entraîneur tunisien interviennent après que le Mozambique ait réalisé une performance impressionnante dimanche contre l’Égypte, septuple championne d’Afrique (2-2). Le même jour, les poids lourds du Ghana ont infligé une défaite choc au Cap-Vert. Et hier, l’Algérie a partagé les points avec l’Angola (1-1).

La Tunisie, qui dispute sa 16e participation consécutive à la CAN, n’a pas réussi à remporter ses matches d’ouverture lors des quatre dernières éditions, mais Kadri est optimiste que les choses seront différentes cette fois.

«Nous allons essayer d’aller le plus loin possible. Nous avons des équipes de bonne qualité donc nous allons essayer de gagner chaque match et d’aller le plus loin possible», a déclaré l’entraîneur de 52 ans.

«Nous devons être respectueux envers tous les adversaires. Il y a les meilleures équipes d’Afrique qui sont présentes donc la nôtre est de faire de notre mieux à chaque match et de le faire match par match», a-t-il conclu.