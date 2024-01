Ouvriers agricoles blessés dans un accident à Bizerte : Le conducteur du camion en détention

Dans le cadre de l’enquête ouverte suite au glissement d’un camion transportant des ouvriers agricoles à Sejnane au gouvernorat de Bizere, ayant fait 36 blessés, le Parquet a ordonné la mise en détention du conducteur

C’est ce qu’a indiqué le Porte-parole du tribunal de première instance de Bizerte, dans une déclaration à l’agence Tap ce mardi 16 janvier 2024, en rappelant qu’une enquête a également été ouverte avec les employeurs des ouvriers, quant aux conditions de leur transport.

Notons que le forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDS) a exprimé son indignation face à la poursuite des accidents de camions transportant les ouvriers agricoles, et a appelé à la nécessité de renforcer le contrôle des intermédiaires et des transporteurs et d’appliquer la loi et de trouver des alternatives sécurisées «aux camions de la mort».

Y. N.