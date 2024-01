Tunisie : la demande de produits pétroliers baisse de 3% (fin novembre 2023)

La demande nationale tunisienne en produits pétroliers a diminué de 3% entre fin novembre 2022 et fin novembre 2023, pour atteindre 4040 kilotonnes d’équivalent pétrole (ktep).

C’est ce qu’indique le rapport mensuel sur la situation énergétique de novembre 2023 publié lundi par l’Observatoire national de l’énergie et des mines, qui a constaté une baisse de la demande de 19% pour les carburants, de 3% pour l’essence et de 7% pour le diesel. Cependant, la demande de kérosène aviation a augmenté de 15% et celle de coke de pétrole de 5%.

La structure de la consommation de produits pétroliers est restée relativement inchangée entre fin novembre 2022 et fin novembre 2023, à quelques exceptions près. La part de l’essence a diminué de 5% à 4%, du diesel de 46% à 44%, du coke de pétrole de 11% à 12% et du carburéacteur de 5% à 6% sur la même période.

La consommation de carburant routier a diminué de 6% entre fin novembre 2022 et fin novembre 2023, représentant 62% de la consommation totale de produits pétroliers. En revanche, la consommation de GPL a légèrement augmenté de 1% sur la même période.

La consommation de coke de pétrole a augmenté de 5% entre fin novembre 2022 et fin novembre 2023 (données en partie estimées), témoignant de son utilisation exclusive par les cimenteries et de sa substituabilité au gaz naturel et au fioul lourd.

Par ailleurs, la consommation de kérosène de l’aviation a enregistré une hausse significative de 15% à fin novembre 2023 par rapport à la même période de l’année précédente, en raison de la reprise des activités dans le secteur du transport aérien, qui avait été fortement affecté par les effets de la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus.

La demande totale de gaz naturel a diminué de 4 % entre fin novembre 2022 et fin novembre 2023, pour s’établir à 4 352 ktep.

La demande de production d’électricité a diminué de 2% et la demande de consommation finale de 9%. Le secteur de la production d’électricité reste le plus gros consommateur de gaz naturel, représentant 73% de la demande totale à fin novembre 2023, dépendant principalement du gaz naturel avec plus de 97%.

L’Observatoire souligne que la baisse de la demande dans le secteur de l’électricité est due à la disponibilité limitée du gaz naturel et ne reflète pas fidèlement la demande du secteur.

Dans le secteur de l’utilisation finale (hors production d’électricité), la demande de gaz naturel a chuté de 9 % à 1 202 ktep. La demande des clients moyenne et basse pression a diminué de 5%, tandis que la demande des clients haute pression a diminué de 16%. A noter que la centrale IPP-Rades a rejoint le parc de la Steg à partir de juin 2022. La consommation spécifique totale des centrales de production d’électricité (Steg et IPP) s’est légèrement améliorée de 0,5% entre fin novembre 2022 et fin novembre 2023, atteignant 200,9 tep/GWh.