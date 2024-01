La majorité des élèves tunisiens n’ont pas de compétence en lecture et en mathématiques

Un élève tunisien sur trois âgé de 7 à 14 ans ne possède pas les compétences de base en matière de lecture. Et trois sur quatre (75%) manquent de compétences en mathématiques.

C’est ce que le représentant du Fonds des Nations unies pour l’enfance (Unicef) en Tunisie, Michel Le Pechoux, a indiqué dans une interview accordée à l’agence Tap, ajoutant que le bureau de l’Unicef en Tunisie est prêt à travailler avec le Conseil supérieur de l’éducation qui sera bientôt créé dans le pays pour tenter de redresser cette situation.

Le taux annuel de décrochage scolaire se situe entre 60 000 et 100 000 élèves et le nombre de décrocheurs scolaires qui ont quitté le système scolaire sans qualification ne bénéficient pas de formation professionnelle et sont au chômage s’élève à 30 000.

Selon le responsable à l’Unicef, seulement 4 000 décrocheurs scolaires ont bénéficié du programme de l’école de la deuxième chance initié par le gouvernement et soutenu par l’organisation internationale pour favoriser la réintégration de cette catégorie dans le système éducatif ou de formation professionnelle, alors que 12 000 élèves ont bénéficié de cours de sensibilisation pour les dissuader de l’abandon des études. Selon Le Pechoux, la baisse du niveau scolaire en Tunisie remonte à une vingtaine d’année malgré les investissements importants dans l’éducation.