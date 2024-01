La Tunisie a produit 200 000 tonnes de TSP à usage agricole en 2023

La production de triple superphosphate (TSP) à usage agricole sur le site de Mdhila1 (Gafsa) a atteint 200 000 tonnes en 2023, soit bien plus que la quantité produite au cours des trois dernières années.

La production tunisienne de triple superphosphate (TSP) à usage agricole a augmenté en 2023 pour atteindre 200 000 tonnes, contre 169 000 tonnes en 2022, 196 000 en 2021 et 148 000 en 2020, a indiqué à l’agence Tap Tarek Lassoued, directeur de l’unité de Mdhilla (Gafsa) relevant du Groupe chimique tunisien (GCT).

Les travaux de modernisation de l’usine de Mdhila ont permis d’obtenir cette hausse de la production, qui permettra de répondre aux besoins des marchés locaux et mondiaux, a ajouté Lassoued, ajoutant de 15 000 tonnes de TSP ont été fournies au marché local et les 185 000 tonnes exportées vers l’Amérique latine, l’Asie et l’Europe.

Le GCT prévoit une production de 250 000 tonnes en 2024 et 300 000 en 2025. «L’atteinte des objectifs fixés par le GCT nécessite la fourniture des matières premières nécessaires à la production du TSP, la mise à niveau continue des équipements de production et le renforcement des moyens de transport de la Société nationale des chemins de fer tunisiens (SNCFT)», a souligné le responsable, sachant que l’usine de Mdhila 1 est la seule à produire du TSP à usage agricole.

D’après Tap.