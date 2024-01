Tunisie : le déficit budgétaire sera ramené à 3,9% du PIB en 2026

Le déficit budgétaire de la Tunisie devrait se réduire progressivement au cours des trois prochaines années, passant de 6,6% du PIB (11,5 milliards de dinars, MMDT) à fin 2024 à 5,2% du PIB (9,8 MMDT) en 2025 et 3,9% du PIB (8 MMDT) à fin 2026.

C’est ce que prévoit le Cadre budgétaire à moyen terme (CBMT) 2024-2026, publié récemment par le ministère des Finances. Et pour y parvenir, on s’attend à une poursuite de la tendance à la hausse des ressources budgétaires, qui devraient atteindre 49 MMDT en 2024 (en hausse de 8,4% par rapport à 2023), 51,7 MMDT (+5,3%) en 2025 et 56,2 MMDT (+8,7%) en 2026.

Les recettes budgétaires se sont établies à 45,3 MMDT en 2023, contre 41 MMDT en 2022 et 33,5 MMDT en 2021.

En revanche, les dépenses budgétaires devraient augmenter à un rythme plus lent. En hausse de 6,7% à 59,8 MMDT en 2024, puis pour atteindre 61,2 MMDT (+2,4%) en 2025 et 63,8 MMDT (+4,3%) en 2026.

Au cours de l’exercice 2026, ces fonds seront affectés principalement au financement des dépenses de rémunération – la masse salariale (à hauteur de 26 MMDT), des dépenses d’intervention, notamment les subventions (19,5 MMDT) et des frais de financement, soit les intérêts de la dette (près de 8 MMDT).

Les dépenses d’investissement ne dépasseront pas, quant à elles, 5,8 MMDT, soit 9% du budget global à fin 2026, ce qui n’est pas une bonne nouvelle, surtout que l’on connaît l’état de détérioration générale des infrastructures et des services publics : transports, écoles, hôpitaux, etc.

I. B. (avec Tap).