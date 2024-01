Tunisie Telecom propose des jeux et des cadeaux aux supporters de l’équipe de Tunisie

A l’occasion de la Coupe d’Afrique des Nations en Côte d’Ivoire (CAN2024), Tunisie Telecom encourage l’équipe de Tunisie et propose aux supporters sur ses réseaux sociaux une série de jeux leur permettant de gagner des cadeaux intéressants.

Parmi ces jeux disponibles via l’application My TT, l’un consiste à deviner combien de fois le mot «Ahom» a été cité dans l’hymne diffusé à cette occasion par l’opérateur historique sur ses différents supports de communication. Les gagnants du jeu peuvent gagner une Smartwatch, 5 Smart TV Samsung 55 pouces ou encore un Netbox 4G avec 200GO.

Il suffit pour cela de recharger 1 DT ou plus ou activer Internet via l’application My TT ou en composant *140 #.