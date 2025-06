La Fondation Al Owais décerne le Prix des sciences humaines à Abdeljelil Temimi

L’historien tunisien Abdeljelil Temimi s’est vu attribuer, le 1er juin 2025, le Prix des sciences humaines et des études prospectives décerné par la Fondation culturelle Sultan Bin Ali Al Owais, dans a 19e session 2024-2025. Le montant du prix est fixé cette année à 150 000 dollars US.

Né le 21 juillet 1938 à Kairouan, Abdeljelil Temimi est un historien et universitaire tunisien spécialiste de l’époque moderne et contemporaine.

Selon Abdul Hamid Ahmad, secrétaire général de la Fondation Al Owais, portant le nom du célèbre poète des Emirats arabes unis, né en 1925 à Al-Heera, dans l’émirat de Sharjah, le comité a attribué le Prix des sciences humaines et des études prospectives au chercheur tunisien, «l’un des plus éminents historiens arabes contemporains».

«Ses travaux illustrent la recherche historique telle qu’elle a été développée dans la pensée contemporaine, en plus de la diversité de ses domaines d’intérêt historiques. Ses travaux portent sur l’étude de l’histoire des Morisques en Andalousie, de l’histoire des États arabes à l’époque ottomane et de l’histoire de la Tunisie contemporaine. Ses œuvres sont considérées comme un modèle de documentation fondée sur les nouvelles règles de l’écriture historique», ajoute-t-il.

Les autres prix ont été décerné à Hamid Said (poésie), Inaam Kachachi (nouvelle, roman et théâtre) et Hamid Lahmadi (études littéraires et critique).

I. B.