Un Tunisien victime d’un crime raciste en France

A Puget-sur-Argens, dans le Var, en France, un homme, de nationalité française, a tué de cinq balles, samedi soir, 31 mai 2025, son voisin de nationalité tunisienne et blessé sa voisine de nationalité turque, tout en postant, avant et après son passage à l’acte, des vidéos «au contenu raciste et haineux», selon l’enquête.

Le mis en cause, qui avait pris la fuite à bord de son véhicule, a été arrêté par des brigades spéciales et placé en garde à vue. Plusieurs armes ont été retrouvées dans son véhicule, «de type pistolet automatique, fusil à pompe et arme de poing», selon le procureur de Draguignan, Pierre Couttenier.

Alerté par la compagne du suspect de 53 ans, les militaires de la gendarmerie nationale ont fait appel à l’antenne GIGN d’Orange pour interpeller, non loin des lieux.

«L’identité de la victime mortellement blessée, possiblement âgée de 35 ans, de nationalité tunisienne, reste à confirmer. Quant à la victime blessée à la main, âgée de 25 ans, elle est de nationalité turque», a précisé le magistrat.

«Une procédure d’enquête de flagrance des chefs de meurtre commis en raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée de la victime à une ethnie, une nation, une prétendue race ou religion déterminée commis en concomitance avec un autre crime et de tentative de meurtre commis en raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée de la victime à une ethnie, une nation, une prétendue race ou religion déterminée commis en concomitance», a été ouverte, a précisé le magistrat. L’enquête a été confiée à la brigade de recherches de la gendarmerie de Draguignan.

I. B. (agences).