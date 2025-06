Le nationaliste Karol Nawrocki, nouveau président de la Pologne

Le nationaliste conservateur Karol Nawrocki a remporté l’élection présidentielle en Pologne avec 50,89 % des suffrages, selon les résultats officiels publiés ce lundi 2 juin 2025. Ce résultat, extrêmement serré, déjoue les premières estimations qui donnaient l’avantage à son rival libéral, Rafal Trzaskowski, maire de Varsovie, jusqu’à tard dans la soirée de dimanche.

Proche des cercles identitaires et soutenu par une frange radicale de la droite européenne, Karol Nawrocki s’est présenté comme le défenseur d’une Pologne «forte, souveraine et fidèle à ses valeurs traditionnelles». Inspiré par la rhétorique de Donald Trump, il a mené une campagne marquée par un discours très conservateur sur les questions sociétales, une critique virulente de l’Union européenne, et une volonté affichée de «restaurer la fierté nationale».

Face à lui, Trzaskowski, figure modérée et pro-européenne, incarnait une alternative libérale centrée sur l’État de droit, la défense des minorités et le renforcement des liens avec Bruxelles. S’il a pu compter sur un large soutien dans les grandes villes et parmi les jeunes, la mobilisation dans les zones rurales et les régions de l’Est a joué en faveur de Nawrocki.

Cette élection confirme la polarisation croissante de la société polonaise. Elle intervient dans un contexte européen tendu, marqué par la montée des mouvements nationalistes et populistes.

Avec Karol Nawrocki à la tête de l’État, la Pologne risque d’adopter une ligne encore plus dure vis-à-vis des institutions européennes, et de renforcer son alignement avec les courants illibéraux qui gagnent du terrain en Europe centrale.

La victoire de Nawrocki, acquise sur le fil, aura des conséquences importantes non seulement pour l’équilibre intérieur en Pologne, mais aussi pour les dynamiques géopolitiques au sein de l’Union européenne.

